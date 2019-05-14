وزير الطاقة السعودي: هجوم بطائرات (درون) يُخلّف أضراراً محدودة بمحطتي ضخ بترول

رام الله - دنيا الوطنصرح خالد عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بأنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق- غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات (درون) بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة.وأوقفت أرامكو السعودية، الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (اليوم) السعودية.وقال الفالح، في تصريحه: "إن المملكة شجبت هذا الهجوم، وأن هذا العمل التخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرًا، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات المسلحة التي تنفذ مثل هذه الأعمال، بما في ذلك جماعات الحوثي في اليمن".وفِي الختام، أكد الوزير الفالح، استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.