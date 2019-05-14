شؤون فلسطينية

حمد: نعمل لخدمة المواطن وتعزيز صموده

حمد: نعمل لخدمة المواطن وتعزيز صموده
رام الله - دنيا الوطن
التقت الدكتورة أمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، مع منسقات مراكز "تواصل" في المحافظات، لبحث سبل تطوير العمل.

وأكدت حمد على أهمية الدور الحيوي لمنسقات تواصل في المحافظات، والجهد النوعي في الاحتكاك المباشر بالجمهور، لخدمتهم وتلبية احتياجاتهم، وبشكل خاص مع النساء، لتقديم الخدمات بكافة أشكالها، حسب أولويات واحتياجات النساء وخصوصية كل محافظة.

وأضافت حمد، بأن علاقة منسقات تواصل مع كافة مكونات المجتمع، من مؤسسات رسمية، ومجتمع مدني، والأجهزة الأمنية، والبلديات، ورجال الدين، والشخصيات الإعتبارية ذات التأثير، علاقة شراكة وتكاملية من أجل مأسسة العمل وتحقيق الإنجاز، الذي يهدف لحماية وتمكين النساء، بالإطار الشمولي.

بدوره، أكد بسام الخطيب على إستمرار الوزارة بتقديم الدعم والمساندة لمنسقات تواصل في المحافظات، حيث تعتبر الذراع التنفيذي لخطط وسياسات الوزارة. 

وقدمت المنسقات لمحة عن الإنجازات، ومنها بناء ائتلاف نسوي مهم، حملات التوعية، والمشاركة في نقاط التوجيه، ومرصد العنف، وبرنامج سوا، والدورات التدريبية، كما طرحت العديد من القضايا للنقاش منها مأسسة العمل، تعزيز وجودها ورفدها  بالكادر، توضيح الأدوار من خلال وصف وظيفي لمهامها، المشاركة في إعداد الخطط وتنفيذها، التنسيق الدائم مع الوزارة. 

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