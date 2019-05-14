وزارة الاقتصاد: استقرار في الأسعار وتوفر بالسلع الأساسية برمضان

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء: إن الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، شهد استقراراً في الأسعار وتوفراً للسلع الأساسية في السوق الفلسطينية، لافتةً إلى أن السوق شهد تنزيلات وعروض على المواد التموينية.



وبين تقرير الإدارة العامة لحماية المستهلك، أن الوزارة تعاملت مع 27 شكوى، وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية، في حين بلغ عدد المتابعات التي قامت بها الإدارة العامة لحماية المستهلك 52 متابعة، وذلك اثناء قيام الطواقم الرقابية بتنفذ جولاتها التفتيشية الصباحية والمسائية، والتي بلغت 191 جولة، تم خلالها إصدار 10 مخالفات إشهار أسعار.



وبين التقرير، أن عدد المحلات المزارة خلال هذه الجولات بلغ 1754 محلاً، في حين تم ضبط قرابة 3 أطنان من المنتجات والسلع غير الصالحة للاستهلاك أو الاستخدام البشري، والتي كان أغلبها منتجات غير وطنية.



هذا، وتثمن الوزارة الوازع الوطني لدى العديد من التجار، الذين يقومون بالإبلاغ عن المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك، حيث عملت الوزارة على إتلاف قرابة 37 طناً من المواد المبلغ عنها من قبل التجار.



رام الله - دنيا الوطن