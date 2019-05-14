شقيق البشير هرب إلى تركيا

رام الله - دنيا الوطنأكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء، أنه اعتقل واحدا فقط من أشقاء الرئيس السابق عمر البشير الخمسة، وليس اثنين، كما كان قد أعلن سابقا، مشيرا إلى أن الشقيق الثاني نجح في الفرار إلى تركيا.وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي، للصحفيين "كنا أعلنا في 17 نيسان/أبريل اعتقال شقيقي الرئيس، عبد الله والعبّاس لكن المعلومة لم تكن دقيقة: ذاك اليوم تمّ القبض على عبد الله فقط" بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأضاف: "في اليوم التالي ظهر العبّاس في منطقة حدودية لدولة مجاورة"، مشيرا إلى أن السلطات السودانية طلبت من هذه الدولة، التي لم يسمّها، تسليمها شقيق البشير لكنها رفضت ذلك. وتابع "بعد ذلك جاءت الأخبار أنه في تركيا".ووفق المجلس فإن البشير، الذي عزل في 11 نيسان/أبريل الماضي، محتجز في سجن كوبر في الخرطوم.والاثنين، أعلن مكتب المدعي العام السوداني أنه تم توجيه اتهام إلى البشير بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظامه وأدت إلى الإطاحة به في 11 نيسان/أبريل.