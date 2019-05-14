لجنة الانتخابات المركزية تُسلم مديرية شمال غزة تقريرها السنوي للعام 2018

رام الله - دنيا الوطنسلّمت لجنة الانتخابات المركزية، مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، نسخة عن تقريرها السنوي للعام 2018.جاء ذلك، خلال استقبال مدير التربية والتعليم أ. محمود أبو حصيرة في مكتبه، منسق لجنة الانتخابات المركزية- دائرة شمال غزة أ. محمد سميح أبو عميرة، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. منير أبو زعيتر، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. إسماعيل البياري، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أ. محمد كلوب.من جهته، ثمّن أبو حصيرة جهود كافة العاملين في لجنة الانتخابات المركزية، مشيداً بدورهم الناظم للعمليات الانتخابية المختلفة، التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.بدوره، استعرض أبو عميرة دور وعمل لجنة الانتخابات المركزية وأهميتها، مشيراً إلى محتويات التقرير السنوي للعام 2018، والذي يتضمن العديد من الإنجازات التي حققتها اللجنة على مدار العام.