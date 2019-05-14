عائلة جولدين: لا نُؤمن باقتراب صفقة تبادل أسرى مع حماس

رام الله - دنيا الوطنقالت عائلة هادار جولدين الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة: "لا نُؤمن بالتقارير حول اقتراب عقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس"، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الإسرائيلية.وأضافت العائلة: "فهمنا من تلقاء أنفسنا أنه عندما تنتشر تقارير في وسائل الإعلام، حول صفقة تبادل، فهذا يعني أنه لا يوجد صفقة، ما نراه في الأيام الأخيرة، هو استسلام آخر من نتنياهو وكابينت لحماس".واعتبرت العائلة، أن توسيع مساحة الصيد ببحر قطاع غزة، وزيادة المبلغ المسموح به لغزة لـ 40 مليون دولار، استسلام جديد لحماس.وفي السياق، قالت العائلة: "على نتنياهو رئيس الوزراء، وزير الدفاع، أن يفسر لنا سبب إخلافه الوعد الذي قطعه بأنه لن تكون هناك تسوية ومفاوضات مع حماس، دون إعادة الجنود الأسرى".وأضافت: "منذ اختطاف حماس، ابننا هدار، ضيّعت الحكومات الإسرائيلية العديد من الفرص لتغيير المعادلة والضغط على حماس، والتوصل إلى أفضل اتفاق لتبادل الأسرى، كان سيتم توقيعه".