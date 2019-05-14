شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي وإيرلندا يُقدمان 20 مليون يورو لدفع المُخصصات الاجتماعية للفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي وإيرلندا يُقدمان 20 مليون يورو لدفع المُخصصات الاجتماعية للفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
قدم الاتحاد الأوروبي مبلغ 20 مليون يورو، وإيرلندا مبلغ 275 ألف يورو، للمساهمة في دفع المخصصات الاجتماعية المقدمة إلى حوالي 76,700 عائلة في غزة والضفة، منها 77% في قطاع غزة.

ويدعم الاتحاد الأوروبي برنامج الحوالات النقدية، الذي تُديره وزارة التنمية الاجتماعية، وهذا البرنامج مسؤول عن تقديم الحماية الاجتماعية الأساسية للعائلات الأكثر فقراً في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وتُدفع المخصصات الاجتماعية كُل ثلاثة أشهر إلى حوالي 108 آلاف عائلة فقيرة.

وقال ممثل إيرلندا جوناثان كنلن بهذه المُناسبة: "ان الدعم المقدم إلى وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية من خلال برنامج التحويلات النقدية، هو جزء من جهود إيرلندا المستمرة في تحسين الظروف الحياتية للأشخاص الأكثر فقراً في غزة، ومن المعروف منذ زمن طويل أن حصار قطاع غزة، أدى إلى حالة من الضعف والناس في غزة يستحقون أفضل، وتسعى إيرلندا من خلال برامجنا والحوار السياسي إلى تقديم الأمل للأشخاص الذين يعيشون هناك، وتحقيق تحسينات مُستدامة في الظروف المعيشية".

وقال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي، توماس نكلسن: إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ملتزمون بدعم الفلسطينيين في تلبية الاحتياجات الأساسية؛ لضمان حياة كريمة وعادلة لكل العائلات الفلسطينية، وهذه هي المُساهمة الأولى عام 2019 التي طال انتظارها، وتأتي في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

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