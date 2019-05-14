شؤون فلسطينية

الخارجية: إحياء شعبنا لذكرى النكبة يعكس إصراره على إسقاط (صفقة القرن)

الخارجية: إحياء شعبنا لذكرى النكبة يعكس إصراره على إسقاط (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن "إحياء شعبنا وقيادته للذكرى الـ 71 للنكبة، يعكس إصراره على اسقاط (صفقة القرن)، وسيكون منصة انطلاق حقيقية لمجابهة الحراك الأميركي الخبيث وإسقاطه، ومرتكزاً متيناً لتعزيز صمود الفلسطيني في أرض وطنه، وتمكينه من بناء اقتصاديات الدولة الوطنية، بعيداً عن هيمنة الاحتلال وسيطرته، وستشهد أيضاً حراكاً دبلوماسياً فلسطينياً لمحاصرة التغول الأميركي على حقوق شعبنا، وافشاله".

وأشارت في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، لمناسبة هذه الذكرى، التي تصادف يوم غدٍ الأربعاء، الخامس عشر من أيار/ مايو، إلى أن إحياء الذكرى الـ71 للنكبة هذا العام، تأتي في ظل تحديات جسام تتعرض لها القضية الفلسطينية، وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة، وفي مقدمة هذه التحديات النتائج الكارثية لقرارات ترامب، ومواقفه المنحازة للاحتلال، وسياساته خاصة التي تتعلق بالقدس وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وما يُحاك في الخفاء من مؤامرة كبرى لتصفية القضية الفلسطينية، وإزاحتها عن أجندة الاهتمامات الدولية، ومحاولات تقزيم معاناة شعبنا، وحقوقه، ووضعها في قوالب ومسارات استعمارية تحولها من قضية شعب يبحث عن الحرية والاستقلال وتقرير مصيره بيده إلى مشكلة سكان بحاجة إلى حلول وبرامج اقتصادية وإغاثية تحت لافتة (صفقة القرن).

وأضافت: تأتي هذه الذكرى في ظل تصعيد الاحتلال لهجمته الاستيطانية التهويدية ضد القدس والمقدسات بشكل خاص وأرض دولة فلسطين بشكل عام، وسط دعوات ومطالبات لفرض القانون الاسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كمقدمة لفرض السيادة الكاملة على أجزاء واسعة منها، وفي ظل استمرار الحصار الظالم، والاعتداءات الدموية المتكررة على شعبنا في قطاع غزة، وذلك كله ضمن مُخطط أميركي إسرائيلي استعماري يهدف الى وأد أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وتقويض فرصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة الى جانب دولة إسرائيل.

وتابعت: يعكس هذا المخطط انقلابا صريحا وواضحا في السياسة الأميركية الخارجية التي تُحاول استبدال الحل التفاوضي للصراع بسياسة الإملاءات وعنجهية القوة، وأمام هذه الظروف الصعبة التي تمر بها قضية شعبنا يبرز أيضا تحدٍ آخر يتعلق بتقاعس المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي عن تنفيذ وضمان تنفيذ مئات القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتخليه عن القيام بمسؤولياته في القانونية والاخلاقية اتجاه نكبة شعبنا ومعاناته المستمرة وحقوقه، وتقصيره الواضح في توفير الحماية الدولية لشعبنا، وحماية فرص تحقيق السلام على اساس حل الدولتين.

وأكدت أن إحياء شعبنا لذكرى النكبة ما هو الا دليل قاطع على تمسكه بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وحقه في العودة، وتقرير المصير، واقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، وبرهان آخر على أن الحقوق الفلسطينية لن تسقط بالتقادم ما دام شعبنا قابض على الجمر وصامد في أرض وطنه خلف قيادته الحكيمة ممثلة بالرئيس محمود عباس.

كما جددت التأكيد أنها ماضية في معركتها السياسية والدبلوماسية على الأصعدة وفي المحافل كافة لإسقاط رواية الاحتلال، وتفنيدها، وفضحها على طريق تعميق الجبهة الدولية الداعمة والمساندة لحقوق شعبنا، والرافضة للانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال، ومستمرة في تجسيد الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين عبر حصد المزيد من اعترافات الدول بالدولة الفلسطينية.

وشددت على مواصلة العمل الدؤوب لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والمضي في فضح جرائم الاحتلال اليومية المتواصلة ضد أبناء شعبنا في المحافل كافة، على طريق تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين، ومحاسبتهم أمام المحاكم الوطنية والدولية، وفي مقدمتها الجنائية الدولية، والتمسك بالسلام كاستراتيجية وطنية فلسطينية وفقا لرؤية الرئيس محمود عباس، والمبادرة التي طرحها أمام مجلس الامن، بناءً على مرجعيات عملية السلام الدولية والشرعية الدولية وقراراتها.

أخبار ذات صلة

لجنة الانتخابات المركزية تُسلم مديرية شمال غزة تقريرها السنوي للعام 2018

لجنة الانتخابات المركزية تُسلم مديرية شمال غزة تقريرها السنوي للعام 2018

الشعبية: نؤكد على وحدة شعبنا والتمسك بحقوقه التاريخية

الشعبية: نؤكد على وحدة شعبنا والتمسك بحقوقه التاريخية

وزيرة الصحة للسفير الصيني: نحتاج لبناء مستشفيات إضافية

وزيرة الصحة للسفير الصيني: نحتاج لبناء مستشفيات إضافية

الاتحاد الأوروبي وإيرلندا يُقدمان 20 مليون يورو لدفع المُخصصات الاجتماعية للفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي وإيرلندا يُقدمان 20 مليون يورو لدفع المُخصصات الاجتماعية للفلسطينيين

مجمع ناصر الطبي يعقد مؤتمره التاسع لأمراض الباطنة في تموز المقبل

مجمع ناصر الطبي يعقد مؤتمره التاسع لأمراض الباطنة في تموز المقبل

(هآرتس): التنسيق الأمني مع الأجهزة الفلسطينية سيتضرر خلال ثلاثة أشهر

(هآرتس): التنسيق الأمني مع الأجهزة الفلسطينية سيتضرر خلال ثلاثة أشهر

الوزير سالم يستقبل السفير الأردني لدى دولة فلسطين

الوزير سالم يستقبل السفير الأردني لدى دولة فلسطين

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

رحلة مع نتنياهو

رحلة مع نتنياهو

شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات المركزية تُسلم مديرية شمال غزة تقريرها السنوي للعام 2018

لجنة الانتخابات المركزية تُسلم مديرية شمال غزة تقريرها السنوي للعام 2018

الشعبية: نؤكد على وحدة شعبنا والتمسك بحقوقه التاريخية

الشعبية: نؤكد على وحدة شعبنا والتمسك بحقوقه التاريخية

الخارجية: إحياء شعبنا لذكرى النكبة يعكس إصراره على إسقاط (صفقة القرن)

الخارجية: إحياء شعبنا لذكرى النكبة يعكس إصراره على إسقاط (صفقة القرن)

مجمع ناصر الطبي يعقد مؤتمره التاسع لأمراض الباطنة في تموز المقبل

مجمع ناصر الطبي يعقد مؤتمره التاسع لأمراض الباطنة في تموز المقبل

الوزير سالم يستقبل السفير الأردني لدى دولة فلسطين

الوزير سالم يستقبل السفير الأردني لدى دولة فلسطين

اجتماع هام بين مبعوثة الاتحاد الأوروبي ومسئولين فلسطينيين في رام الله غداً

اجتماع هام بين مبعوثة الاتحاد الأوروبي ومسئولين فلسطينيين في رام الله غداً

الأشغال تفتح مظاريف عطاء مشروع إعادة إعمار المجمع الإيطالي الأول

الأشغال تفتح مظاريف عطاء مشروع إعادة إعمار المجمع الإيطالي الأول

حنا: القضية الفلسطينية هي قضية شعب يعشق الحياة والحرية

حنا: القضية الفلسطينية هي قضية شعب يعشق الحياة والحرية

منوعات

زكي فطين زوج سعاد حسني وابن ليلى مراد يعلن إصابته بالسرطان

زكي فطين زوج سعاد حسني وابن ليلى مراد يعلن إصابته بالسرطان

حلا شيحة تكشف تفاصيل جديدة عن طلاقها

حلا شيحة تكشف تفاصيل جديدة عن طلاقها

رانيا يوسف: لم أقصد إهانة الرجل المصري حتى أعتذر له

رانيا يوسف: لم أقصد إهانة الرجل المصري حتى أعتذر له

برومو &#34;رامز في الشلال&#34; يكشف عن مقطع محذوف في حلقة سلوى خطّاب

برومو "رامز في الشلال" يكشف عن مقطع محذوف في حلقة سلوى خطّاب

سمية الخشاب تتهم طليقها الفنان أحمد سعد بالشروع في قتلها

سمية الخشاب تتهم طليقها الفنان أحمد سعد بالشروع في قتلها

هنادي الكندري تكشف إصابتها بمرض السكر.. وترد على طلب معجبة غازلت زوجها

هنادي الكندري تكشف إصابتها بمرض السكر.. وترد على طلب معجبة غازلت زوجها

ما حقيقة زواج غادة عبدالرازق من نجمٍ يصغرها سناً؟

ما حقيقة زواج غادة عبدالرازق من نجمٍ يصغرها سناً؟

سمية الخشاب تهدد أحمد سعد بكشف فضائحه بالمستندات على الهواء

سمية الخشاب تهدد أحمد سعد بكشف فضائحه بالمستندات على الهواء

بعدما أثارت جدلا.. انتصار تكشف تفاصيل مكالمتها المسربة مع أحد المعجبين

بعدما أثارت جدلا.. انتصار تكشف تفاصيل مكالمتها المسربة مع أحد المعجبين

&#34;نانسي عجرم تتصل بك&#34;.. سر المكالمة التي هزت &#34;السوشيال ميديا&#34;

"نانسي عجرم تتصل بك".. سر المكالمة التي هزت "السوشيال ميديا"

عربي

شقيق البشير هرب إلى تركيا

شقيق البشير هرب إلى تركيا

الحرية والتغيير في السودان تطالب المجلس العسكري بحماية المعتصمين

الحرية والتغيير في السودان تطالب المجلس العسكري بحماية المعتصمين

قاذفات &#34;بي 52&#34; تقلع من قطر

قاذفات "بي 52" تقلع من قطر

الكويت تشكل هيئة عسكرية لمواجهة &#34;غزو يهدد البلاد&#34;

الكويت تشكل هيئة عسكرية لمواجهة "غزو يهدد البلاد"