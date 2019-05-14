مجمع ناصر الطبي يعقد مؤتمره التاسع لأمراض الباطنة في تموز المقبل

وعن الجديد هذا العام، قال رئيس اللجنة العلمية: بأنه تم إضافة أنشطة متنوعة، وورشات عمل مختلفة مهمة مثل ورشة فحص وظائف الرئة، وورشة الاستشارات الطبية الباطنية قبل إجراء العمليات الجراحية.



وأضاف الصرفندي، أن اللجنة العلمية، أنهت فرز وتدقيق البحوث المقدمة لاختيار الأفضل من بينها، حيث تم وضع معايير لقبول أوراق العمل للمساعدة في تحكيم الأوراق العلمية، وجعل كل بحث مقدم فيه إضافة ممارسة الطبية، موضحاً أن المؤتمر سيعرض أكثر من 34 ورقة عمل.



من جهته، صرح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الدكتور علاء الشاعر، أنه وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إلّا أننا حريصون علي أن تستمر المسيرة العلمية للارتقاء بالخدمة الطبية، ومواكبة آخر التطورات والأبحاث الطبية في العالم، مضيفاً أن التحضيرات للمؤتمر، قد أنهت خطة عملها.



وقال الشاعر: إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع، تقدر عالياً تواجد شركة القدس للأدوية ومستحضرات التجميل للعام الثاني على التوالي كراعٍ بلاتيني للمؤتمر، وشاكراً جميع من ساهم للاستمرار في تقديم النسخة التاسعة لمؤتمر الباطنة.



ودعا رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور مازن صافي، كافة وسائل الإعلام إلى تغطية فعاليات المؤتمر، لما في ذلك من بصمة علمية واضحة في المجال الطبي لقطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنيستعد مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة؛ لتنظيم المؤتمر العلمي الثامن لأمراض الباطنة، الذي سيعقد في فندق المشتل في غزة، بعنوان "التحديات في الحصول على المعرفة"، عصر الجمعة المقبل من 5 وحتى 7 تموز/ يوليو المقبل.وقال رئيس المؤتمر الدكتور محمد خليل زقوت: إن المؤتمر التاسع للباطنة، يشكل إضافة نوعية مهمة على صعيد التعليم الطبي، ويكتسب أهمية بالغة نابعة من القضايا الطبية والمحاور الصحية الشمولية والأوراق الطبية العلمية، التي تقدم من قبل أطباء مشهود لهم بالخبرة في مجال اختصاصاتهم.وأبدى الدكتور عمرو الأسطل، المنسق العام للمؤتمر، سعادته لاستمرار عقد المؤتمرات وأهمها المؤتمر التاسع للباطنة، وأضاف الأسطل: بالعزم والتصميم تصنع النجاحات، ولقد وعدنا الجميع أن نلتقي مرة أخرى‏ في رحاب المؤتمر التاسع الأمراض الباطنية"، ومع اقترابنا من موعد انطلاق المؤتمر لا يسعني إلا ‏أن أشكر بعد الله جميع من ساهم في إخراج هذا العمل، وأنا على ثقة أننا بإذن الله سوف نكون عند حسن ‏ظنكم، ونواصل عقد المؤتمرات.من جهته، أشار د. علاء الدين المصري، رئيس أقسام الباطنة والمدير الطبي لمجمع ناصر الطبي، أن المؤتمر يأتي استجابة لتوصيات المؤتمر الثامن، واستمراراً لهذه المؤتمرات، والتي أصبحت تشكل ظاهرة صحية، تأتي طريقها إلى التطور والتنوع في كل عام.وأكد المصري، أن المؤتمر حافظ على استمرارية انعقاده، على مدار أعوامه الثمانية الماضية؛ داعماً للبحث العلمي، وتبادل الخبرات مع وجود كوادر طبية من كليات الطب والكليات المهنية في الجامعات الفلسطينية.وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور صابر الصرفندي، أن المؤتمر سيعقد هذا العام بمشاركة واسعة من الأطباء واختصاصي الباطنة في كافة المؤسسات الصحية في قطاع غزة، وأطباء من الداخل الفلسطيني، ومن القدس المحتلة، ومشاركة دولية واحدة، وسيشتمل على مجموعة من الفعاليات، تتضمن عرض أبحاث علمية تم إنجازها في قطاع غزة وورش علمية متخصصة وأوراق عمل للتدقيق السريري، ودراسة حالات مرضية من داخل المستشفيات بالقطاع، مما سيجعله إضافة نوعية للمسيرة الطبية في قطاع غزة.