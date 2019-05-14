شؤون فلسطينية

مجمع ناصر الطبي يعقد مؤتمره التاسع لأمراض الباطنة في تموز المقبل

مجمع ناصر الطبي يعقد مؤتمره التاسع لأمراض الباطنة في تموز المقبل
رام الله - دنيا الوطن
يستعد مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة؛ لتنظيم المؤتمر العلمي الثامن لأمراض الباطنة، الذي سيعقد في فندق المشتل في غزة، بعنوان "التحديات في الحصول على المعرفة"، عصر الجمعة المقبل من 5 وحتى 7 تموز/ يوليو المقبل.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور محمد خليل زقوت: إن المؤتمر التاسع للباطنة، يشكل إضافة نوعية مهمة على صعيد التعليم الطبي، ويكتسب أهمية بالغة نابعة من القضايا الطبية والمحاور الصحية الشمولية والأوراق الطبية العلمية، التي تقدم من قبل أطباء مشهود لهم بالخبرة في مجال اختصاصاتهم.

وأبدى الدكتور عمرو الأسطل، المنسق العام للمؤتمر، سعادته لاستمرار عقد المؤتمرات وأهمها المؤتمر التاسع للباطنة، وأضاف الأسطل: بالعزم والتصميم تصنع النجاحات، ولقد وعدنا الجميع أن نلتقي مرة أخرى‏ في رحاب المؤتمر التاسع الأمراض الباطنية"، ومع اقترابنا من موعد انطلاق المؤتمر لا يسعني إلا ‏أن أشكر بعد الله جميع من ساهم في إخراج هذا العمل، وأنا على ثقة أننا بإذن الله سوف نكون عند حسن ‏ظنكم، ونواصل عقد المؤتمرات.

من جهته، أشار د. علاء الدين المصري، رئيس أقسام الباطنة والمدير الطبي لمجمع ناصر الطبي، أن المؤتمر يأتي استجابة لتوصيات المؤتمر الثامن، واستمراراً لهذه المؤتمرات، والتي أصبحت تشكل ظاهرة صحية، تأتي طريقها إلى التطور والتنوع في كل عام.

وأكد المصري، أن المؤتمر حافظ على استمرارية انعقاده، على مدار أعوامه الثمانية الماضية؛ داعماً للبحث العلمي، وتبادل الخبرات مع وجود كوادر طبية من كليات الطب والكليات المهنية في الجامعات الفلسطينية.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور صابر الصرفندي، أن المؤتمر سيعقد هذا العام بمشاركة واسعة من الأطباء واختصاصي الباطنة في كافة المؤسسات الصحية في قطاع غزة، وأطباء من الداخل الفلسطيني، ومن القدس المحتلة، ومشاركة دولية واحدة، وسيشتمل على مجموعة من الفعاليات، تتضمن عرض أبحاث علمية تم إنجازها في قطاع غزة وورش علمية متخصصة وأوراق عمل للتدقيق السريري، ودراسة حالات مرضية من داخل المستشفيات بالقطاع، مما سيجعله إضافة نوعية للمسيرة الطبية في قطاع غزة.

وعن الجديد هذا العام، قال رئيس اللجنة العلمية: بأنه  تم إضافة أنشطة متنوعة، وورشات عمل مختلفة مهمة مثل ورشة فحص وظائف الرئة، وورشة الاستشارات الطبية الباطنية قبل إجراء العمليات الجراحية.

وأضاف الصرفندي، أن اللجنة العلمية، أنهت فرز وتدقيق البحوث المقدمة لاختيار الأفضل من بينها، حيث تم وضع معايير لقبول أوراق العمل للمساعدة في تحكيم الأوراق العلمية، وجعل كل بحث مقدم فيه إضافة ممارسة الطبية، موضحاً أن المؤتمر سيعرض أكثر من 34 ورقة عمل.

من جهته، صرح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الدكتور علاء الشاعر، أنه وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إلّا أننا حريصون علي أن تستمر المسيرة العلمية للارتقاء بالخدمة الطبية، ومواكبة آخر التطورات والأبحاث الطبية في العالم، مضيفاً أن التحضيرات للمؤتمر، قد أنهت خطة عملها.

وقال الشاعر: إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع، تقدر عالياً تواجد شركة القدس للأدوية ومستحضرات التجميل للعام الثاني على التوالي كراعٍ بلاتيني للمؤتمر، وشاكراً جميع من ساهم للاستمرار في تقديم النسخة التاسعة لمؤتمر الباطنة.

ودعا رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور مازن صافي، كافة وسائل الإعلام إلى تغطية فعاليات المؤتمر، لما في ذلك من بصمة علمية واضحة في المجال الطبي لقطاع غزة.

أخبار ذات صلة

لجنة الانتخابات المركزية تُسلم مديرية شمال غزة تقريرها السنوي للعام 2018

لجنة الانتخابات المركزية تُسلم مديرية شمال غزة تقريرها السنوي للعام 2018

الشعبية: نؤكد على وحدة شعبنا والتمسك بحقوقه التاريخية

الشعبية: نؤكد على وحدة شعبنا والتمسك بحقوقه التاريخية

وزيرة الصحة للسفير الصيني: نحتاج لبناء مستشفيات إضافية

وزيرة الصحة للسفير الصيني: نحتاج لبناء مستشفيات إضافية

الاتحاد الأوروبي وإيرلندا يُقدمان 20 مليون يورو لدفع المُخصصات الاجتماعية للفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي وإيرلندا يُقدمان 20 مليون يورو لدفع المُخصصات الاجتماعية للفلسطينيين

الخارجية: إحياء شعبنا لذكرى النكبة يعكس إصراره على إسقاط (صفقة القرن)

الخارجية: إحياء شعبنا لذكرى النكبة يعكس إصراره على إسقاط (صفقة القرن)

(هآرتس): التنسيق الأمني مع الأجهزة الفلسطينية سيتضرر خلال ثلاثة أشهر

(هآرتس): التنسيق الأمني مع الأجهزة الفلسطينية سيتضرر خلال ثلاثة أشهر

الوزير سالم يستقبل السفير الأردني لدى دولة فلسطين

الوزير سالم يستقبل السفير الأردني لدى دولة فلسطين

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

رحلة مع نتنياهو

رحلة مع نتنياهو

شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات المركزية تُسلم مديرية شمال غزة تقريرها السنوي للعام 2018

لجنة الانتخابات المركزية تُسلم مديرية شمال غزة تقريرها السنوي للعام 2018

الشعبية: نؤكد على وحدة شعبنا والتمسك بحقوقه التاريخية

الشعبية: نؤكد على وحدة شعبنا والتمسك بحقوقه التاريخية

الخارجية: إحياء شعبنا لذكرى النكبة يعكس إصراره على إسقاط (صفقة القرن)

الخارجية: إحياء شعبنا لذكرى النكبة يعكس إصراره على إسقاط (صفقة القرن)

مجمع ناصر الطبي يعقد مؤتمره التاسع لأمراض الباطنة في تموز المقبل

مجمع ناصر الطبي يعقد مؤتمره التاسع لأمراض الباطنة في تموز المقبل

الوزير سالم يستقبل السفير الأردني لدى دولة فلسطين

الوزير سالم يستقبل السفير الأردني لدى دولة فلسطين

اجتماع هام بين مبعوثة الاتحاد الأوروبي ومسئولين فلسطينيين في رام الله غداً

اجتماع هام بين مبعوثة الاتحاد الأوروبي ومسئولين فلسطينيين في رام الله غداً

الأشغال تفتح مظاريف عطاء مشروع إعادة إعمار المجمع الإيطالي الأول

الأشغال تفتح مظاريف عطاء مشروع إعادة إعمار المجمع الإيطالي الأول

حنا: القضية الفلسطينية هي قضية شعب يعشق الحياة والحرية

حنا: القضية الفلسطينية هي قضية شعب يعشق الحياة والحرية

منوعات

زكي فطين زوج سعاد حسني وابن ليلى مراد يعلن إصابته بالسرطان

زكي فطين زوج سعاد حسني وابن ليلى مراد يعلن إصابته بالسرطان

حلا شيحة تكشف تفاصيل جديدة عن طلاقها

حلا شيحة تكشف تفاصيل جديدة عن طلاقها

رانيا يوسف: لم أقصد إهانة الرجل المصري حتى أعتذر له

رانيا يوسف: لم أقصد إهانة الرجل المصري حتى أعتذر له

برومو &#34;رامز في الشلال&#34; يكشف عن مقطع محذوف في حلقة سلوى خطّاب

برومو "رامز في الشلال" يكشف عن مقطع محذوف في حلقة سلوى خطّاب

سمية الخشاب تتهم طليقها الفنان أحمد سعد بالشروع في قتلها

سمية الخشاب تتهم طليقها الفنان أحمد سعد بالشروع في قتلها

هنادي الكندري تكشف إصابتها بمرض السكر.. وترد على طلب معجبة غازلت زوجها

هنادي الكندري تكشف إصابتها بمرض السكر.. وترد على طلب معجبة غازلت زوجها

ما حقيقة زواج غادة عبدالرازق من نجمٍ يصغرها سناً؟

ما حقيقة زواج غادة عبدالرازق من نجمٍ يصغرها سناً؟

سمية الخشاب تهدد أحمد سعد بكشف فضائحه بالمستندات على الهواء

سمية الخشاب تهدد أحمد سعد بكشف فضائحه بالمستندات على الهواء

بعدما أثارت جدلا.. انتصار تكشف تفاصيل مكالمتها المسربة مع أحد المعجبين

بعدما أثارت جدلا.. انتصار تكشف تفاصيل مكالمتها المسربة مع أحد المعجبين

&#34;نانسي عجرم تتصل بك&#34;.. سر المكالمة التي هزت &#34;السوشيال ميديا&#34;

"نانسي عجرم تتصل بك".. سر المكالمة التي هزت "السوشيال ميديا"

عربي

شقيق البشير هرب إلى تركيا

شقيق البشير هرب إلى تركيا

الحرية والتغيير في السودان تطالب المجلس العسكري بحماية المعتصمين

الحرية والتغيير في السودان تطالب المجلس العسكري بحماية المعتصمين

قاذفات &#34;بي 52&#34; تقلع من قطر

قاذفات "بي 52" تقلع من قطر

الكويت تشكل هيئة عسكرية لمواجهة &#34;غزو يهدد البلاد&#34;

الكويت تشكل هيئة عسكرية لمواجهة "غزو يهدد البلاد"