الوزير سالم يستقبل السفير الأردني لدى دولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم صباح، اليوم الثلاثاء 14/05/2019 بمقر مكتبه برام الله، السفير محمد أبو وندي، سفير الممكلة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين، وذلك بحضور وكيل الوزارة، عمار ياسين.في مستهل اللقاء، رحب الوزير سالم بالسفير أبو وندي، وشكره على هذه الزيارة، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء، مشيداً بعمق ومتانة العلاقات الثنائية والأخوة الراسخة بين البلدين الشقيقين، اللذين هما بمثابة الشعب الواحد، مؤكداً على أن الأردن ملكاً وحكومة وشعباً يحظون بمكانة خاصة في وجدان الشعب الفلسطيني، وأن المملكة الأردنية على الدوام في مقدمة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية في سبيل نيل حقوقه وتطلعاته المشروعة ببناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.وشدد سالم خلال اللقاء على حرص واهتمام الوزارة الشديدين نحو تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين في مجال قطاعات النقل والمواصلات والاستفادة من تجارب الأردن الشقيقة في هذا المجال، وجاهزية الوزارة باستمرارية الاتصال والتواصل لتحقيق كل المنفعة للشعبين، للنهوض بواقع قطاع النقل والمواصلات الفلسطيني.من جانبه، قدم أبو وندي، شكره وتقديره العميق لسالم ولطواقم الوزارة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز التعاون البناء والمثمر مع الشعب الفلسطني ومساندته في شتى المجالات، مثمّناً دور الوزير والوزارة الفاعل والمثابر لإحداث النقلات النوعية في مجال الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور الفلسطيني.ويأتي لقاء سالم مع أبو وندي، ضمن سلسلة لقاءات يجريها الوزير مع كبار المسؤولين؛ للدفع قدماً نحو تطوير منظومة قطاع النقل والمواصلات الفلسطيني؛ لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.في نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على استمرارية متابعة مجمل الملاحظات والقضايا المشتركة، وتم توجيه الدعوة لسالم لزيارة الأردن الشقيق؛ لتعميق علاقات التعاون المشتركة.