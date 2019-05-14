اجتماع مهم بين مبعوثة الاتحاد الأوروبي ومسؤولين فلسطينيين برام الله غداً



وأشار الفرا في نهاية حديثه، إلى أن الاتحاد، سيجري انتخابات شاملة نهاية الشهر الجاري، وهذا يعني تغيير الجهة التنفيذية التي سيكون لها موقف حول حل الدولتين لحل الصراع.



رام الله - دنيا الوطنقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا: إن مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال، أكدت خلال لقائمها أمس على موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، وتمسكه بمبدأ حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.وقال الفرا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم: إن سوزانا تيرستال ستلتقي مسؤولين فلسطينيين بعد غد الخميس في رام الله لبحث نهب الاحتلال لأموال المقاصة والملف السياسي، ولتأكيد موقف الاتحاد من الاستيطان وحل الدولتين، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي في انتظار الرد الإسرائيلي على رسائله واستفساراته حول قرصنة أموال المقاصة.وحول موقف الاتحاد الأوربي من ما تسمى بـ (صفقة القرن) قال الفرا: إن سوزانا تيرستال، أكدت له ان الاتحاد لن يقبل بالصفقة إذا كانت تتنافي مع حل الدولتين، مشيراً إلى أن الاتحاد لم يتلق أي شيء رسمي من واشنطن حتى اللحظة.وفيما يتعلق بالمقترح الأوروبي لتحويل مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى لملف التنمية الاجتماعية، قال الفرا: إن هذا المقترح لم يكن رسمياً، وإن إسرائيل استغلته إعلامياً، وإن الاتحاد ملتزم بالاتفاقات الموقعة، خاصة بروتوكول باريس الاقتصادي.