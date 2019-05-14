الأشغال تفتح مظاريف عطاء مشروع إعادة إعمار المجمع الإيطالي الأول

رام الله - دنيا الوطنقامت الإدارة العامة للعطاءات المركزية بوزارة الأشغال العامة والإسكان، بفتح مظاريف عطاء مشروع إعادة إعمار برج المجمع الإيطالي الأول.وأكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان في تصريح صحفي، أن مشروع إعادة إعمار برج المجمع الإيطالي، الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوان عام 2014م سينفذ ضمن مشاريع المنحة الإيطالية، التي تشرف الوزارة على تنفيذها، بالتنسيق مع وكالة التعاون الإيطالية.ويعد برج المجمع الإيطالي وسط غزة، هو من أكبر الأبراج السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي خلال العدوان الإسرائيلي، حيث يضم أكثر من 50 وحدة سكنية.