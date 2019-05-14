حنا: القضية الفلسطينية هي قضية شعب يعشق الحياة والحرية

رام الله - دنيا الوطناستقبل المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الأارثوذكس، اليوم، في كنيسة القيامة، وفداً إعلامياً بولندياً، حيث بدؤوا جولة في الأراضي الفلسطينية، استهلوها بجولة في مدينة القدس، وقد رحب المطران بالوفد، وضعه في صورة ما يحدث في مدينة القدس من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ومن استهداف للحجر والبشر، ولكافة أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة مفاصل حياتهم.وقال المطران: نرحب دوماً بالإعلاميين، الذين يأتون إلينا من مختلف أرجاء العالم؛ لاننا نعتقد بأن للإعلام دوراً ريادياً ومهماً في نقل الصورة الحقيقية لما يحدث في أرضنا المقدسة في مواجهة سياسات التضليل والتلفيق والتزوير.وتابع: "هنالك حقيقة لا يمكن أن يحجبها أحد، وهي أن هنالك احتلال يجب أن يزول، وهنالك شعب ينتظر اليوم الذي فيه سينعم بالحرية التي يستحقها، والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام".وقال: إننا نرفض سياسات الاحتلال في مدينة القدس، كما نرفض الانحياز الأمريكي والغربي لسياسات الاحتلال، ونعتقد بأنه من واجب العالم المتحضر، وجميع دعاة حقوق الإنسان، أن يلتفتوا إلى فلسطين، وأن يدافعوا عن شعبها المظلوم.وأوضح، أن القضية الفلسطينية، هي قضية شعب يعشق الحياة والحرية، والانحياز للشعب الفلسطيني في معاناته وآلامه وجراحه، إنما هو انحياز للحق والعدالة وللقيم الأخلاقية والإنسانية النبيلة.وقدم للوفد تقريراً تفصيلياً عن واقع مدينة القدس، كما تحدث عن غزة وما تتعرض له، مطالباً بأوسع رقعة تضامن مع شعبنا، وخاصة في هذه الأيام التي نستذكر فيها النكبة، وما تعرض له شعبنا من ظلم تاريخي، ما زالت تداعياته قائمة أمامنا في كل حين، كما وأجاب أيضاً على عدد من الأسئلة والاستفسارات.