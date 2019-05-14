لجنة الانتخابات تتسلم قرار انتخابات عدد من المجالس المحلية





وأعربت اللجنة عن استعدادها وجاهزيتها لتنفيذ الانتخابات في الهيئات المحلية التي شملها القرار، وفي الموعد المحدد يوم 13 تموز المقبل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء.



هذا، وستنشر اللجنة في الأيام المقبلة الجدول الزمني للعملية الانتخابية وفقاً للقانون، والذي يشمل مواعيد فتح مراكز التسجيل والنشر والاعتراض، والفترة الزمنية للترشح، مروراً بالدعاية الانتخابية، ووصولاً إلى يوم الاقتراع.



رام الله - دنيا الوطنتسلمت لجنة الانتخابات المركزية، قرار مجلس الوزراء الصادر يوم 6 أيار/ مايو الحالي، والذي يقضي بإجراء انتخابات لمجالس أربع عشرة هيئة محلية بالضفة الغربية.