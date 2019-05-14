صور: غضب عارم بعد إفطار رمضاني بين مستوطنين وفلسطينيين بالخليل

تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي في فلسطين، صوراً لإفطار رمضاني، جمع بين مجموعة من النشطاء الفلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين، قيل إنها في مدينة الخليل، في مشهد تطبيعي أثار غضب الفلسطينيين، وسط مطالبات للسلطة الفلسطينية بالتصدي لمثل هذه النشاطات، ولعائلات بعضهم بالتبرئ منهم.













منشور (الجاغوب) دفع بالمواطن (باسل عقل أبو أحمد) باتهامه بالمس بكرامة أهل الخليل قائلاً: "عيب تنقل هيك صور بدون التأكد انت بتقول منقول لا أظن هدا صحيح".



ورد الجاغوب " الصور واضحة وضوح الشمس ولا أعتقد أنهم يمثلون أهلنا في الخليل أبداً، الرجاء عدم الزج بإخوتنا في الخليل في الأمر هذه فئه خارج الإجماع أكيد". منشور (الجاغوب) دفع بالمواطن (باسل عقل أبو أحمد) باتهامه بالمس بكرامة أهل الخليل قائلاً: "عيب تنقل هيك صور بدون التأكد انت بتقول منقول لا أظن هدا صحيح".ورد الجاغوب " الصور واضحة وضوح الشمس ولا أعتقد أنهم يمثلون أهلنا في الخليل أبداً، الرجاء عدم الزج بإخوتنا في الخليل في الأمر هذه فئه خارج الإجماع أكيد".



وعن تناقل اسم مواطن من عائلة (الجعبري) وهو أحد المتواجدين في الجلسة، قال (عيسى إسماعيل عمرو): عائلة الجعبري في الخليل، عائلة مناضلة قدمت الشهداء والأسرى، وتُضحي حتى الآن وتحمي الهوية الفلسطينية في محيط مستوطنة (كريات أربع)، وكبارها ووجهاؤها معروفون بصدقهم ورفضهم لأي علاقة مع المستوطنين، من يحاول استغلال اسم عائلته لإرضاء المستوطنين وضيوفهم لا يمثل أحداً في فلسطين. وعن تناقل اسم مواطن من عائلة (الجعبري) وهو أحد المتواجدين في الجلسة، قال (عيسى إسماعيل عمرو): عائلة الجعبري في الخليل، عائلة مناضلة قدمت الشهداء والأسرى، وتُضحي حتى الآن وتحمي الهوية الفلسطينية في محيط مستوطنة (كريات أربع)، وكبارها ووجهاؤها معروفون بصدقهم ورفضهم لأي علاقة مع المستوطنين، من يحاول استغلال اسم عائلته لإرضاء المستوطنين وضيوفهم لا يمثل أحداً في فلسطين.



وأكد (دير أبو مشعل) ذات الكلام قائلاً: "يا حيف إفطار للمستوطنين في الخليل، أنا أقول إن عائلة الجعبري في الخليل هي عائلة مناضلة قدمت الشهداء والأسرى، وتُضحي حتى الآن وتحمي الهوية الفلسطينية في محيط مستوطنة (كريات أربع)، وجب عليهم جميعاً وضع حد لمثل هذه التصرفات، ووجب على الأجهزة الأمنية ملاحقة ومتابعة الموضوع بأسرع وقت ممكن. وأكد (دير أبو مشعل) ذات الكلام قائلاً: "يا حيف إفطار للمستوطنين في الخليل، أنا أقول إن عائلة الجعبري في الخليل هي عائلة مناضلة قدمت الشهداء والأسرى، وتُضحي حتى الآن وتحمي الهوية الفلسطينية في محيط مستوطنة (كريات أربع)، وجب عليهم جميعاً وضع حد لمثل هذه التصرفات، ووجب على الأجهزة الأمنية ملاحقة ومتابعة الموضوع بأسرع وقت ممكن.



فيما علقت (لانا نايف): ليه بنروح نسب ونشتم عُمان والإمارات والسعودية والبحرين عشان التطبيع.. لااااا احنا نسب ونلعن حالناا الجعبري شكراً الكم شكراً للخليل شكراً عشان محدش يزعل هم اشخاص بمثلوا أنفسهم، شكراً للي شاف وضل ساكت

دمرتونا اليوم.. صراحة مني وعليي جبتوا آخرتي". فيما علقت (لانا نايف): ليه بنروح نسب ونشتم عُمان والإمارات والسعودية والبحرين عشان التطبيع.. لااااا احنا نسب ونلعن حالناا الجعبري شكراً الكم شكراً للخليل شكراً عشان محدش يزعل هم اشخاص بمثلوا أنفسهم، شكراً للي شاف وضل ساكتدمرتونا اليوم.. صراحة مني وعليي جبتوا آخرتي".



وطالب ‏‎Munther Amira)‎‏ ) بموقف من فصائل العمل الوطني ومؤسسات الخليل من العلاقة مع "القتلة" المستوطنين في الخليل. وطالب ‏‎Munther Amira)‎‏ ) بموقف من فصائل العمل الوطني ومؤسسات الخليل من العلاقة مع "القتلة" المستوطنين في الخليل.



وقالت (Rawan Nieroukh): الكل في التعليقات بينساق واراء أخبار لم يعرف مدى صحتها! شو بيثبت انو هاي الصور في الخليل؟ في مواقع تانيه نزلت الخبر انو هاي الصور في مناطق 48 في الداخل.. الخليل وكل محافظات الوطن معروف شو موقفها من هيك نشاطات أي تصرف فردي فلا يمثل الا نفسه ومع الاحترام للموقع الي نزل الخبر. وقالت (Rawan Nieroukh): الكل في التعليقات بينساق واراء أخبار لم يعرف مدى صحتها! شو بيثبت انو هاي الصور في الخليل؟ في مواقع تانيه نزلت الخبر انو هاي الصور في مناطق 48 في الداخل.. الخليل وكل محافظات الوطن معروف شو موقفها من هيك نشاطات أي تصرف فردي فلا يمثل الا نفسه ومع الاحترام للموقع الي نزل الخبر.





رصدت (دنيا الوطن) تعليقات بعض المواطنين الغاضبين على إفطار جماعي جمع بين مستوطنين وفلسطينيين في مدينة الخليل.



































نشر منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح)، صور للقاء وعقب "شو هل مسخرة هاي !!!! افطار جماعي يضم مجموعة من المستوطنين وبعض العرب في الخليل، لا أعلم من في الصور منقول من صفحة الأخ منذر عميرة.. والله عيب!!!".