شؤون فلسطينية

الأحمد: شعبنا لن يسمح لـ (صفقة القرن) أن تمر

الأحمد: شعبنا لن يسمح لـ (صفقة القرن) أن تمر
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: إن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل فريدمان، التي استبدل فيها الصراع السياسي بالديني، قال إنها ليست استبدال وإنما تأكيد جديد على موقف الإدارة الأمريكية التاريخي من مسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بتشويه الرواية التاريخية الفلسطينية، وتعزيز للرواية الإسرائيلية التاريخية المستندة إلى نزعة دينية.

وأوضح الأحمد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم، أنه لوحظ خلال الاسبوعين الأخيرين كثرة التسريبات الأمريكية بخصوص ما تسمى (صفقة القرن) دون أي نفي لها، مبيناً أن المرحلة الأولى من هذه الصفقة، نفذت على الأرض منذ أكثر من سنة، عندما انفجرت الأزمة الفلسطينية الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير، نفذت حول القدس واللاجئين والاستيطان، ويريدون ترسيخ ما بقي من هذه الصفقة وتوفير شروط حمايتها وتنفيذها بشكل كامل من خلال الجانب الاقتصادي.

وتعقيباً على ما كشفه دبلوماسي أمريكي من تفاصيل حول ما تسمى صفقة القرن، قال الأحمد: إن ما ذكره المسؤول الأمريكي هو تكرار لما نشر قبل عدة أيام في صحيفة (إسرائيل اليوم) مبيناً أنه ليس بحاجة للنشر لأنه نفذ على الأرض، ومشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يعطي الشرعية لوضع القدس، وعملية السلام إلا القلم الذي يمثل شعبنا، رغم الصعوبات التي تواجهه من الولايات المتحدة واسرائيل.

وشدد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح على أنه شعبنا لن يسمح لهذه الصفقة أن تمر، لذلك يقول كوشنير إنه سيطرح باقي تفاصيل الصفقة بعد شهر رمضان، ولكن في الحقيقة هو ينتظر تشكيلة الحكومة الإسرائيلية؛ لتستكمل إجراءاتها العملية على الأرض.

وأكد الأحمد على ضرورة حشد الطاقات فلسطينياً، وتعزيز الجبهة الداخلية إلى جانب تعزيز الموقف العربي والتأييد والمساندة الدولية لشعبنا في العمل على إحقاق السلام العادل والدائم من خلال قرارات الشرعية الدولية، بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف الأحمد أن على شعبنا أن يحيي ذكرى النكبة الحادية والسبعين من خلال التأكيد على إصرار شعبنا باستمرار نضاله بكل الأشكال المتاحة، وتأكيد تمسك شعبنا بحقوقه التاريخية وتصعيد المقاومة الشعبية، واستخدام كل أشكال النضال وفق الظروف المتاحة، وصولاً لفرض حل سلمي عادل لشعبنا، وفق قرارات الشرعية الدولية .

أخبار ذات صلة

وزارة التربية تواصل تدريب كوادرها حول مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية

وزارة التربية تواصل تدريب كوادرها حول مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية

عساف: مصادقة الاحتلال على شق شارعين جديدين لربط مستوطنات معزولة متوقع

عساف: مصادقة الاحتلال على شق شارعين جديدين لربط مستوطنات معزولة متوقع

ملحم: العمل جَارٍ لحل مشكلة الكهرباء في محافظتي نابلس والخليل

ملحم: العمل جَارٍ لحل مشكلة الكهرباء في محافظتي نابلس والخليل

المجلس الوطني يُطالب برلمانات العالم بالوقوف مع حقوق شعبنا وعودته

المجلس الوطني يُطالب برلمانات العالم بالوقوف مع حقوق شعبنا وعودته

الإفراج عن قاتل الشهيدة الرابي ووضعه تحت الإقامة الجبرية

الإفراج عن قاتل الشهيدة الرابي ووضعه تحت الإقامة الجبرية

تربية الوسطى تستقبل مبعوث السلام في الشرق الأوسط

تربية الوسطى تستقبل مبعوث السلام في الشرق الأوسط

&#34;إسرائيل&#34; تُصادق على بناء نحو ألف وحدة استيطانية جديدة بالقدس

"إسرائيل" تُصادق على بناء نحو ألف وحدة استيطانية جديدة بالقدس

&#34;جماعات الهيكل&#34; تُهدد باقتحام واسع للأقصى في الـ 28 من رمضان

"جماعات الهيكل" تُهدد باقتحام واسع للأقصى في الـ 28 من رمضان

التعليقات

الدنيا حكايات

رحلة مع نتنياهو

رحلة مع نتنياهو

شؤون فلسطينية

الأحمد: شعبنا لن يسمح لـ (صفقة القرن) أن تمر

الأحمد: شعبنا لن يسمح لـ (صفقة القرن) أن تمر

وزارة التربية تواصل تدريب كوادرها حول مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية

وزارة التربية تواصل تدريب كوادرها حول مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية

عساف: مصادقة الاحتلال على شق شارعين جديدين لربط مستوطنات معزولة متوقع

عساف: مصادقة الاحتلال على شق شارعين جديدين لربط مستوطنات معزولة متوقع

ملحم: العمل جَارٍ لحل مشكلة الكهرباء في محافظتي نابلس والخليل

ملحم: العمل جَارٍ لحل مشكلة الكهرباء في محافظتي نابلس والخليل

المجلس الوطني يُطالب برلمانات العالم بالوقوف مع حقوق شعبنا وعودته

المجلس الوطني يُطالب برلمانات العالم بالوقوف مع حقوق شعبنا وعودته

الإفراج عن قاتل الشهيدة الرابي ووضعه تحت الإقامة الجبرية

الإفراج عن قاتل الشهيدة الرابي ووضعه تحت الإقامة الجبرية

تربية الوسطى تستقبل مبعوث السلام في الشرق الأوسط

تربية الوسطى تستقبل مبعوث السلام في الشرق الأوسط

طالبان من مدارس (الروضة) بنابلس يبتكران جهازاً يُحوّل النفايات إلى وقود للطبخ

طالبان من مدارس (الروضة) بنابلس يبتكران جهازاً يُحوّل النفايات إلى وقود للطبخ

منوعات

ما حقيقة زواج غادة عبدالرازق من نجمٍ يصغرها سناً؟

ما حقيقة زواج غادة عبدالرازق من نجمٍ يصغرها سناً؟

سمية الخشاب تهدد أحمد سعد بكشف فضائحه بالمستندات على الهواء

سمية الخشاب تهدد أحمد سعد بكشف فضائحه بالمستندات على الهواء

بعدما أثارت جدلا.. انتصار تكشف تفاصيل مكالمتها المسربة مع أحد المعجبين

بعدما أثارت جدلا.. انتصار تكشف تفاصيل مكالمتها المسربة مع أحد المعجبين

&#34;نانسي عجرم تتصل بك&#34;.. سر المكالمة التي هزت &#34;السوشيال ميديا&#34;

"نانسي عجرم تتصل بك".. سر المكالمة التي هزت "السوشيال ميديا"

شاهد نبيل شعيل يكشف عن صورة له مع مايكل جاكسون لم تعرض من قبل

شاهد نبيل شعيل يكشف عن صورة له مع مايكل جاكسون لم تعرض من قبل

شاهد كيف أصبحت لجين عمران.. كأنها إمرأة أخرى

شاهد كيف أصبحت لجين عمران.. كأنها إمرأة أخرى

سمية الخشاب تتخلى عن شعرها الطويل

سمية الخشاب تتخلى عن شعرها الطويل

سلوى خطاب تفقد النطق بعد اكتشافها مقلب &#34;رامز في الشلال&#34;

سلوى خطاب تفقد النطق بعد اكتشافها مقلب "رامز في الشلال"

السعودية سارة الودعاني تصدم متابعيها: كنت حامل يوم زفافي

السعودية سارة الودعاني تصدم متابعيها: كنت حامل يوم زفافي

مسلسل شهير يساهم في إرتفاع معدلات الإنتحار.. هل تشاهدونه؟

مسلسل شهير يساهم في إرتفاع معدلات الإنتحار.. هل تشاهدونه؟

عربي

الحرية والتغيير في السودان تطالب المجلس العسكري بحماية المعتصمين

الحرية والتغيير في السودان تطالب المجلس العسكري بحماية المعتصمين

قاذفات &#34;بي 52&#34; تقلع من قطر

قاذفات "بي 52" تقلع من قطر

الكويت تشكل هيئة عسكرية لمواجهة &#34;غزو يهدد البلاد&#34;

الكويت تشكل هيئة عسكرية لمواجهة "غزو يهدد البلاد"

سجال بالبرلمان المغربي حول التطبيع الصحي مع إسرائيل

سجال بالبرلمان المغربي حول التطبيع الصحي مع إسرائيل