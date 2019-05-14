وزارة التربية تواصل تدريب كوادرها حول مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية

رام الله - دنيا الوطننظمت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة، اليوم، وبالشراكة مع الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب (بيالارا) ومؤسسة شركاء في التنمية المستدامة، وبدعم من منظمة (يونسكو)، ورشة تدريبية حول مخاطر الأخبار الكاذبة، والتحقق من الصور المفبركة ومعايير تقييم خطاب الكراهية، وذلك ضمن برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية.واستهدفت الورشة رؤساء وموظفي أقسام العلاقات العامة والإعلام التربوي في المديريات قدمها المدربان: سامية صلاح الدين من (بيالارا) وكميل الخالدي من شركاء في التنمية المستدامة.وفي هذا السياق، أكد مدير عام العلاقات الدولية والعامة، نديم مخالفة، أن هذه الورشة تندرج في إطار الجهود الحثيثة والمتواصلة لتعزيز نهج التربية الإعلامية والمعلوماتية في المنظومة التربوية، وبناء قدرات كوادر العلاقات العامةوالإعلام التربوي، معبراً عن شكره وتقديره لمؤسستي (بيالارا) وشركاء في التنمية المستدامة على الشراكة الفاعلة والمساهمة في رفد الكوادر بالمهارات التي تخدم منطلقات برنامج التربية والإعلامية والمعلوماتية.بدورها، أشارت المديرة العامة لـ (بيالارا) هانيا البيطار إلى توجه المؤسسة الدائم نحو تفعيل التعاون، ومأسسته مع وزارة التربية والشركاء الفاعلين، بما يضمن توسيع دائرة الفئات المستهدفة، مثمنةً التعاون الوثيق بين بيالارا والتربية عبر تنفيذ العديد من الورش التدريبية المتخصصة.من جهته، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء في التنمية المستدامة، جواد أبو عون، أن مشاركة المؤسسة في تقديم خبراتها ونقل معارفها للعاملين في حقل العلاقات العامة والإعلام التربوي، يبرهن على حالة التكامل والوعي حول التربية الإعلامية والمعلوماتية بشكل مُستدام، مقدماً شكره لوزارة التربية والجهاتالشريكة على روح التعاون البناء، الذي يؤكد على وضوح الرؤى وعمق الآفاق.