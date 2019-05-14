ملحم: العمل جَارٍ لحل مشكلة الكهرباء في محافظتي نابلس والخليل

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم: إن العمل جار لحل مشكلة الكهرباء في محافظتي نابلس والخليل، من خلال تشغيل محطتي تحويل الكهرباء في صرة بنابلس، وبيت أولا بالخليل، مبيناً أنه تم حل هذه الأزمة في كل من جنين وطوباس.وأضاف ملحم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم، أن العمل جار لتشغيل محطة ثالثة في رام الله، مبيناً أن هذه المحطات لا تعمل نتيجة الديون المستحقة على الهيئات المحلية وشركات التوزيع، مشدداً على أن تشغيلها مرهون بدفع جزء من هذه الديون لشركة الكهرباء الإسرائيلية.وأكد ملحم على جاهزية سلطة الطاقة؛ لتشغيل هذه المحطات من الناحية الفنية، موضحاً أن مشاكل الكهرباء في محافظات نابلس والخليل متوقعة في فصل الصيف، بسبب زيادة الطلب على الطاقة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.