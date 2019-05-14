الإفراج عن قاتل الشهيدة الرابي ووضعه تحت الإقامة الجبرية

رام الله - دنيا الوطنأفرجت محكمة اللد الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن المستوطن المتهم بشكل رئيس بقتل المواطنة عائشة الرابي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قرب نابلس.وبحسب موقع (يديعوت أحرونوت)، فإنه تقرر الإفراج عن المستوطن، ووضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله، وضمن شروط مقيدة.وادعى القاضي، أن الإفراج عنه لمنزله تحت الإقامة الجبرية تم لأسباب تتعلق بصغر عمره (16 عامًا) ولأنه لم يشارك في أي حوادث أخرى سابقًا، معتبرًا في الوقت ذاته أن ما أقدم عليه خطير لكن لا بد من إيجاد مكان احتجاز بديل، ولذلك قرر فرض الإقامة الجبرية عليه في منزله.