دولي

مقاتلات أمريكية تتحرك في سماء الخليج لـ"ردع" إيران

مقاتلات أمريكية تتحرك في سماء الخليج لـ"ردع" إيران
رام الله - دنيا الوطن
أجرت مقاتلات أمريكية، يوم أمس الاثنين، طلعات ردع فوق الخليج، موجهة ضد إيران.

وقال المتحدث باسم قيادة القوات المركزية الأمريكية، العقيد بيل أوربان، إن "طائرات سلاح الجو الأمريكي نفذت طلعات ردع ضد إيران، لحماية المصالح الأمريكية"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول".

وأضاف أوربان، أن "الطلعات تهدف إلى "ردع العدوان وإثبات الوجود الأمريكي، والدفاع عنه في المنطقة"، لافتا إلى أن الطلعات جرى تنفيذها بواسطة مقاتلات (F-15) و(F-35)، جرى نشرها للدفاع عن القوات الأمريكية ومصالحها.

وقد أرسلت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة حاملة الطائرات أبراهام لنكولن إلى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قاذفات من طراز بي-52، كما قررت في وقت لاحق إرسال السفينة الحربية أرلنغتون إلى المنطقة.

وجاء ذلك بعدما تحدثت الإدارة الأمريكية عن خطط إيرانية محتملة لشن هجمات على أهداف أمريكية في المنطقة. ووفقا لواشنطن، فإن الهجمات ربما تستهدف مصالح أمريكية في باب المندب، وفي كل من العراق والكويت، فضلا عن استهداف قواعد ودبلوماسيين.

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