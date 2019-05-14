شؤون فلسطينية

طالبان من مدارس (الروضة) بنابلس يبتكران جهازاً يُحوّل النفايات إلى وقود للطبخ

طالبان من مدارس (الروضة) بنابلس يبتكران جهازاً يُحوّل النفايات إلى وقود للطبخ
مدارس الروضة الثانوية في نابلس
خاص دنيا الوطن
ابتكر الطالبان يونس المصري، ويوسف طوقان، بإشراف المعلمة: فاطمة الشيخ، في مدارس الروضة الثانوية في نابلس، مشروعاً  لإعادة تدوير النفايات العضوية. 

يقول الطالبان: بسبب وجود تلوث بالمواد العضوية وغيرها في جميع أنحاء مدن وقرى فلسطين، وحيث إن هذه الملوثات تؤذي الصحة، وتؤذي المنظر الحضاري لوطننا، وأن مكبات النفايات لم تعد تستوعب الكم الهائل من هذه النفايا، قررنا تصميم جهاز لإعادة تدوير النفايات العضوية.

وأضافا لـ " دنيا الوطن": ما أحوج وطننا الغالي إلى هذا الجهاز، خصوصاً في حالات الحصار الاقتصادي في بعض الأحيان، لذلك تقدمت مدرسة الروضة الثانوية في نابلس بمشروع إعادة تدوير النفايات العضوية، وهو بمثابة بحث علمي، وقد تم تصميم جهاز إعادة تدوير النفايات العضوية،  وإخراجه على أرض الواقع بإشراف المعلمة فاطمة الشيخ.

تحويل النفايات إلى غاز للطهي

وقد قام الطالبان المصري وطوقان بعملية البحث العلمي، ليتم تحويل البحث إلى مشروع، وتطوير جهاز لإعادة تدوير نفايات المطبخ العضوية، وتحويل هذه النفايات إلى غاز الميثان، حيث يمكن الاستفادة من هذا الغاز، وتحويله إلى طاقة حرارية يستفاد منها في عملية الطهي. 

وعن تفاصيل ومعيقات تصنيع الجهاز، أوضح الطالبان: أنه تم تصميم سخان يعمل بدرجة حرارة مناسبة لنمو البكتيريا المُحللة للمواد العضوية، ودمج السخان مع الجهاز، وتصميم رَجّاج لتوزيع التحلل في كل المواد العضوية، وأيضاً جهاز يضبط الضغط داخل الجهاز، ومخرج للسماد العضوي. 

وتقدمت المدرسة من خلال هذا الجهاز بمسابقة في معرض العلوم والتكنولوحيا، قائلة: لم يأخذ الجهاز حقه من الاهتمام رغم تحقيقه نقاطاً عالية من قبل لجنة التحكيم؛ لأسباب يجهلوها. 

وقد اختارت جامعة النجاح، هذا المشروع لعرضه مع مجموعة من المشاريع من مختلف أنحاء الضفة، وتم تقييمه الأول على فئة الكيميا على المشاريع المتقدمة، حيث قام بتقييمه عدد من المختصين من الأكاديميين في جامعة النجاح الوطنية.

وقد قامت المعلمة فاطمة الشيخ بالعديد من الأنشطة في مدارس الروضة الثانوية، مثل: تأسيس النادي العلمي، الذي له الدور الفاعل في دمج الطلاب في الأنشطة اللامنهجية،  لما لها من تأثير إيجابي على الطلاب في التعلم عن طريق هذه الأنشطة.

إلى ذلك، فقد تقدمت المعلمة الشيخ بالشكر لعميد كلية الروضة، الأستاذ صالح عبد الهادي، ولجامعة النجاح الوطنية، على دعمهم للطلاب ومشاريعهم.















أخبار ذات صلة

الأحمد: شعبنا لن يسمح لـ (صفقة القرن) أن تمر

الأحمد: شعبنا لن يسمح لـ (صفقة القرن) أن تمر

وزارة التربية تواصل تدريب كوادرها حول مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية

وزارة التربية تواصل تدريب كوادرها حول مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية

عساف: مصادقة الاحتلال على شق شارعين جديدين لربط مستوطنات معزولة متوقع

عساف: مصادقة الاحتلال على شق شارعين جديدين لربط مستوطنات معزولة متوقع

ملحم: العمل جَارٍ لحل مشكلة الكهرباء في محافظتي نابلس والخليل

ملحم: العمل جَارٍ لحل مشكلة الكهرباء في محافظتي نابلس والخليل

المجلس الوطني يُطالب برلمانات العالم بالوقوف مع حقوق شعبنا وعودته

المجلس الوطني يُطالب برلمانات العالم بالوقوف مع حقوق شعبنا وعودته

الإفراج عن قاتل الشهيدة الرابي ووضعه تحت الإقامة الجبرية

الإفراج عن قاتل الشهيدة الرابي ووضعه تحت الإقامة الجبرية

تربية الوسطى تستقبل مبعوث السلام في الشرق الأوسط

تربية الوسطى تستقبل مبعوث السلام في الشرق الأوسط

&#34;إسرائيل&#34; تُصادق على بناء نحو ألف وحدة استيطانية جديدة بالقدس

"إسرائيل" تُصادق على بناء نحو ألف وحدة استيطانية جديدة بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

رحلة مع نتنياهو

رحلة مع نتنياهو

شؤون فلسطينية

الأحمد: شعبنا لن يسمح لـ (صفقة القرن) أن تمر

الأحمد: شعبنا لن يسمح لـ (صفقة القرن) أن تمر

وزارة التربية تواصل تدريب كوادرها حول مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية

وزارة التربية تواصل تدريب كوادرها حول مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية

عساف: مصادقة الاحتلال على شق شارعين جديدين لربط مستوطنات معزولة متوقع

عساف: مصادقة الاحتلال على شق شارعين جديدين لربط مستوطنات معزولة متوقع

ملحم: العمل جَارٍ لحل مشكلة الكهرباء في محافظتي نابلس والخليل

ملحم: العمل جَارٍ لحل مشكلة الكهرباء في محافظتي نابلس والخليل

المجلس الوطني يُطالب برلمانات العالم بالوقوف مع حقوق شعبنا وعودته

المجلس الوطني يُطالب برلمانات العالم بالوقوف مع حقوق شعبنا وعودته

الإفراج عن قاتل الشهيدة الرابي ووضعه تحت الإقامة الجبرية

الإفراج عن قاتل الشهيدة الرابي ووضعه تحت الإقامة الجبرية

تربية الوسطى تستقبل مبعوث السلام في الشرق الأوسط

تربية الوسطى تستقبل مبعوث السلام في الشرق الأوسط

طالبان من مدارس (الروضة) بنابلس يبتكران جهازاً يُحوّل النفايات إلى وقود للطبخ

طالبان من مدارس (الروضة) بنابلس يبتكران جهازاً يُحوّل النفايات إلى وقود للطبخ

منوعات

ما حقيقة زواج غادة عبدالرازق من نجمٍ يصغرها سناً؟

ما حقيقة زواج غادة عبدالرازق من نجمٍ يصغرها سناً؟

سمية الخشاب تهدد أحمد سعد بكشف فضائحه بالمستندات على الهواء

سمية الخشاب تهدد أحمد سعد بكشف فضائحه بالمستندات على الهواء

بعدما أثارت جدلا.. انتصار تكشف تفاصيل مكالمتها المسربة مع أحد المعجبين

بعدما أثارت جدلا.. انتصار تكشف تفاصيل مكالمتها المسربة مع أحد المعجبين

&#34;نانسي عجرم تتصل بك&#34;.. سر المكالمة التي هزت &#34;السوشيال ميديا&#34;

"نانسي عجرم تتصل بك".. سر المكالمة التي هزت "السوشيال ميديا"

شاهد نبيل شعيل يكشف عن صورة له مع مايكل جاكسون لم تعرض من قبل

شاهد نبيل شعيل يكشف عن صورة له مع مايكل جاكسون لم تعرض من قبل

شاهد كيف أصبحت لجين عمران.. كأنها إمرأة أخرى

شاهد كيف أصبحت لجين عمران.. كأنها إمرأة أخرى

سمية الخشاب تتخلى عن شعرها الطويل

سمية الخشاب تتخلى عن شعرها الطويل

سلوى خطاب تفقد النطق بعد اكتشافها مقلب &#34;رامز في الشلال&#34;

سلوى خطاب تفقد النطق بعد اكتشافها مقلب "رامز في الشلال"

السعودية سارة الودعاني تصدم متابعيها: كنت حامل يوم زفافي

السعودية سارة الودعاني تصدم متابعيها: كنت حامل يوم زفافي

مسلسل شهير يساهم في إرتفاع معدلات الإنتحار.. هل تشاهدونه؟

مسلسل شهير يساهم في إرتفاع معدلات الإنتحار.. هل تشاهدونه؟

عربي

الحرية والتغيير في السودان تطالب المجلس العسكري بحماية المعتصمين

الحرية والتغيير في السودان تطالب المجلس العسكري بحماية المعتصمين

قاذفات &#34;بي 52&#34; تقلع من قطر

قاذفات "بي 52" تقلع من قطر

الكويت تشكل هيئة عسكرية لمواجهة &#34;غزو يهدد البلاد&#34;

الكويت تشكل هيئة عسكرية لمواجهة "غزو يهدد البلاد"

سجال بالبرلمان المغربي حول التطبيع الصحي مع إسرائيل

سجال بالبرلمان المغربي حول التطبيع الصحي مع إسرائيل