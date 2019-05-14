الإحصاء: ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر نيسان

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.85% خلال شهر نيسان 2019 مقارنة مع شهر آذار 2019، بواقع 1.09% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.76% في القدس، وبارتفاع طفيف نسبته 0.07% في قطاع غزة.وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير له، اليوم الثلاثاء، أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 17.79%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 9.50%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 3.03%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.64%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.27%، وأسعار الدرنيات بنسبة 1.53%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 23.86%، وأسعار الغاز بمقدار 5.26%، وأسعار البيض بمقدار 1.23%.وعند مقارنة الأسعار خلال شهر نيسان 2019 مع شهر نيسان 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.96%، بواقع 2.74% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.84% في القدس، وبنسبة 0.74% في قطاع غزة.يذكر أنه تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2018