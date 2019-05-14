أميركا تُحذر رعاياها من هجمات بذكرى نقل السفارة الأمريكية بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت السفارة الأميركية في القدس، تحذيرات لرعاياها داخل إسرائيل، من إمكانية وقوع هجمات فلسطينية في الذكرى الأولى لنقل السفارة للقدس.وبحسب بيان للسفارة، فإنه تم تحذير الرعايا من هجمات فلسطينية قد تقع داخل إسرائيل، وفي الضفة الغربية، بمناسبة مرور عام على نقل السفارة، وكذلك بهدف إفشال مسابقة الأغنية الأوروبية، وتزامناً مع إحياء الفلسطينيين لذكرى النكبة.