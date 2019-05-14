الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة (144)

رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، قرية العــراقيب في النقب المُحتل، للمرة 144 على التوالي، بحجة عدم الاعتراف بها.وقالت مصادر محلية إن جرافات تابعة لسلطات الاحتلال ترافقها قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة، اقتحمت القرية، وهدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح، وشردت عائلاتها وتركتهم دون مأوى بحجة البناء غير المرخص.وتهدم سلطات الاحتلال القرية كل شهر تقريبًا، والتي لا تعترف بها الحكومة الإسرائيلية، وتُعمل على تهجير سكانها وسلب أرضها لصالح المشاريع الاستيطانيّة.وهدمت قوات الاحتلال "العراقيب" 144 مرة؛ منذ 27 تموز/يوليو 2010، بزعم أن "ملكية الأراضي التي أقيمت عليها تتبع للدولة العبرية"، إذ كانت آخر عملية هدم، بتاريخ 7 شباط فبراير الماضي.وتهدف سلطات الاحتلال من خلال استمرارها بهدم مساكن القرية إلى دفع أهلها لليأس، في مسعى لتهجيرهم عن أراضيهم/ بينما يصرّ أهالي العراقيب على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم.وأقيمت قرية العراقيــب للمرة الأولى إبان فترة الحكم العثماني، فيما تعمل سلطات الاحتلال منذ عام 1951 على طرد سكانها، بهدف السيطرة على أراضيهم، عبر عمليات هدم واسعة للبيوت طالت أكثر من ألف منزل العام المنصرم في النقب ككل، في مسعى للسيطرة على الأراضي الشاسعة والتي تعادل ثلثي فلسطيــن التاريخية.ولا تعترف سلطات الاحتلال بنحو 45 قرية عربية في النقب، ولا بملكية المواطنين لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير.