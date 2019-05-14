وفاة شاب بصعقة كهربائية في سلفيت

رام الله - دنيا الوطنتوفي فجر الثلاثاء، الشاب وسام حسين حسن دوابشة جراء تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في بلدة ياسوف شمال سلفيت.وأفادت مصادر محلية أن دوابشة، وهو من بلدة دوما جنوب نابلس، تعرض لصعقة كهربائية نتيجة تماس كهربائي أثناء عمله.يشار إلى أن دوابشة هو شقيق الشهيدة رهام دوابشة التي استشهدت بمحرقة عائلة دوابشة على يد المستوطنين عام 2015.