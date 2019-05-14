"أبو مرزوق" يكشف سبب تضخيم الاحتلال لقوة المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور موسى أبو مرزوق، اليوم الثلاثاء: في بداية هذا القرن، ضخمت الولايات المتحدة والغرب من قوة العراق الصاروخية، والتي أظهرتها سادس قوة في العالم، وأنها تستطيع تدمير إسرائيل وبعض بلدان الشرق الأوسط، وأن عندها مخزون من الأسلحة المحرمة دولياً، وكان هذا هو المبرر لاحتلال العراق وتدمير قدراته، وتبين بعد ذلك كذب أمريكا والغرب.وأضاف أبو مرزوق في تغريدة عبر تويتر: اليوم تضخم (إسرائيل) من قوة المقاومة، والأضرار التي سببتها صواريخهم، وعدد الإصابات التي أحدثتها خاصة في المدنيين، ويأتون بالدبلوماسيين؛ ليشاهدوا الخطر الداهم عليهم، حتى يعطوا المبرر لجرائمهم في حق شعبنا الفلسطيني المظلوم.