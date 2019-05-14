في إبريل: 110 ولادات و215 جراحة و2916 مراجعاً للطوارئ بالمشافي الحكومية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، أن المستشفيات الحكومية شهدت يومياً خلال نيسان/إبريل الماضي ولادة 110 أطفال، وإجراء 215 عملية جراحية، فيما كانت أقسام الطوارئ تستقبل 2916 مراجعاً.وأضافت وزارة في بيان صحفي، الاثنين، أن أقسام الولادة في المشافي الحكومية استقبلت خلال نيسان/إبريل 3309 مولوداً، فيما أجريت 6475 عملية جراحية في غرف العمليات، و 87488 مراجعاً زاروا أقسام الطوارئ في نفس الفترة.من جهتها قالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة إن جهوداً حثيثة تبذل لتطوير جميع مراكز الوزارة والبناء على ما تم إنجازه سابقاً، مؤكدة أن المراكز والمستشفيات الجديدة التي سيتم افتتاحها وبناؤها خلال السنوات القليلة المقبلة ستعمل على تخفيف الضغط على بقية المستشفيات القائمة، فيما ستعمل أيضاً على تقليص فترةالانتظار للمراجعين، ما سيساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلة إن أبناء شعبنا يستحقون من الأفضل دائماً، لذلك فإننا نعمل بجهد كبير لنكون عند حسن ظن شعبنا بنا.