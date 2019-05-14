قاذفات "بي 52" تقلع من قطر

رام الله - دنيا الوطن

انطلقت مقاتلات وقاذفات أمريكية، الاثنين، من قواعدها البرية، ومن على متن حاملات الطائرات، لتنفيذ أولى مهامها في الخليج منذ اندلاع الأزمة الأخيرة بين أمريكا وإيران.

وذكر البيان أن قاذفات "بي 52" أقلعت من قاعدة العديد الجوية في قطر، مشيرا إلى أنها أول مهمة تقوم بها القاذفات الاستراتيجية الأمريكية في السماء منذ وصولها إلى القاعدة الجوية في قطر.









وتصاعدت حدة التوتر بين أمريكا وإيران، ووصلت إلى ذروتها خلال الفترة الماضية، عقب إعلان إيران أنها قد تغلق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، واتخاذ واشنطن قرارا بإرسال حاملات الطائرات "أبراهام لينكون" إلى الخليج لحماية مصالحها، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن مقاتلات وقاذفات تابعة لها في الخليج، قامت بأول مهمة استطلاعية في أجواء الخليج، مشيرة إلى أنها شملت قاذفات "بي 52" الثقيلة.