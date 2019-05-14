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الكويت تشكل هيئة عسكرية لمواجهة "غزو يهدد البلاد"

الكويت تشكل هيئة عسكرية لمواجهة "غزو يهدد البلاد"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شكلت الكويت لجنة تنسيقية مكونة من الجهات العسكرية الأربع "الجيش، الشرطة، الحرس الوطني والإطفاء" بمشاركة هيئة الزراعة وهيئة البيئة وبلدية الكويت لمكافحة الجراد الصحراوي.

ووفقا لصحيفة "الرياض" السعودية، عقدت اللجنة اجتماعها الأول صباح اليوم، لوضع آلية لكيفية مكافحة الجراد الذي "يغزو الكويت منذ أسبوعين".

وحذرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية اليوم الإثنين من خطورة تناولالجراد أو حتى لمسه باليد خاصة بعد تعرضه خلال الأسبوعين الماضيين إلى الرش بمبيدات حشرية سامة.

وقالت الهيئة في بيان إن أسراب الجراد الصحراوي التي اجتاحت المناطق الحدودية أخيرا تتم مكافحتها باستخدام مبيدات حشرية شديدة السمية "سريعة التأثير وقاتلة".

وأوضحت الهيئة أن أكل الجراد عقب رشه بهذه المبيدات، يعرض كل من يتناوله إلى خطر التسمم الحاد الذي تظهر أعراضه خلال فترة قد تمتد إلى 24 ساعة.

وذكرت الهيئة أن المحاصيل الزراعية التي ترش بالمبيدات الحشرية تكون صالحة للاستهلاك الآدمي عقب أسبوعين من وقت الرش، مع ضرورة غسلها جيدا قبل تناولها.

وأشارت الهيئة إلى أن سرب الجراد الشره الواحد يضم مئات الالاف ويمتد لنحو ستة كيلومترات في حين يستطيع الجراد الموجود في مساحة الكيلومتر الواحد التهام حوالي 100 ألف طن من النباتات الخضراء يوميا.

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