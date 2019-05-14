شؤون فلسطينية

الانتهاء من تنفيذ مشاريع ربط لعدد من مستشفيات القطاع بخطوط كهرباء دائمة

الانتهاء من تنفيذ مشاريع ربط لعدد من مستشفيات القطاع بخطوط كهرباء دائمة
رام الله - دنيا الوطن
انجزت شركة توزيع الكهرباء جملة جديدة من مشاريع ربط عدد من مستشفيات قطاع غزة بخطوط كهرباء دائمة، حيث نفذت تلك المشاريع لكل من (مستشفى الشفاء بغزة وشهداء الأقصى بمحافظة الوسطي، ومستشفى حمد للأطراف الصناعية بشمال قطاع غزة) الأمر الذي يضمن إمدادها بتيار متواصل لمدة 24 ساعة كهرباء يومياً.

وقد تحدث م. سمير مطير رئيس مجلس إدارة الشركة أثناء جولة ميدانية على بعض مواقع تلك المشاريع برفقة د. م يوسف الغريز مستشار اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وم. ماهر عايش مساعد المدير العام التنفيذي، وعدد من مهندس وفنيي الشركة، عن أهمية هذه المشاريع وأولوياتها، وقال بأن الشركة انتهت من انجازها خلال وقت قياسي لتأمين الطاقة بشكل دائم لتلك المرافق الحيوية.

وأشار م. مطير إلى الشركة نفذت العام المنصرم جملة من المشاريع لربط مستشفيات أخري وهي بصدد تنفيذ جملة أخري من المشاريع خلال الفترة القريبة القادمة لربط عدد آخر من المستشفيات مثل المستشفى الأوروبي ومستشفى ناصر حيث أن الشركة تنتظر توريد المواد اللازمة لتلك المشاريع.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة بأن الهدف من عملية الربط هو خدمة المواطنين والتيسير عليهم عبر مساندة جهود وصمود الجهاز الطبي في قطاع غزة في ظل محدودية الامكانيات والمعدات، حيث كانت المستشفيات سابقاً تحتاج لتوفير وقود لمولداتها الخاصة لتعويض النقص في امدادات الطاقة لضمان استمرارية تقديم خدماتها الطبية، كما أن من شأن ذلك خدمة المواطنين من خلال اختصار الوقت والجهد وطوابير الانتظار، ويساهم في تعزيز المأمونية الطبية والصحية والإجراءات المتصلة بها كعمليات التعقيم والنظافة وغيرها، واتاحة الفرصة لتشغيل آمن للأجهزة الحساسة والتصوير المقطعي وحضانات الاطفال وغرف العناية المكثفة وآلات غسيل الكلى، وغيرها من العمليات الأخرى والمرتبطة ارتباطاً مباشراً بالتيار الكهربائي.

وأضاف بأن الشركة وفرت مواد تلك المشاريع من مخازنها الخاصة لضمان تنفيذ سريع لتلك المشاريع، حيث أن من شأن ذلك أن يخفف من وطأة الحصار والضغط على الجهاز الطبي، كما يؤمن طاقة نظيفة لتلك المرافق الحيوية.

يذكر بأن الشركة بصدد تنفيذ جملة من المشاريع المشابهة خلال الأيام القادمة، حيث ستعلن عنها الشركة قريباً وهي تخدم قطاعات حيوية أخري.





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