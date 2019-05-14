لليلة الثالثة على التوالي.. الاحتلال يطرد المعتكفين من المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأقدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، الليلة، على طرد المصلين المعتكفين بالمسجد الأقصى المبارك بالقوة، وذلك لليلة الثالثة على التوالي.وحسب وكالة (وفا)، فإن مجموعة من ضباط وعناصر شرطة الاحتلال الخاصة اقتحمت المسجد الأقصى من باب المغاربة وتوجهت مباشرة الى أمام المصلى القبلي وأجبرت المصلين على مغادرة المسجد.وكانت الأوقاف الاسلامية فتحت الليلة قبل الماضية، مسجد المئذنة الحمراء بحارة السعدية المتصلة بالمسجد المبارك للمعتكفين الذين طردهم الاحتلال من الأقصى المبارك.