الرئيس عباس: الاعتداء على السفن بخليج الإمارات عمل "إجرامي وتخريبي"

رام الله - دنيا الوطن

دان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الاعتداءات التي تعرضت لها أربع سفن أمس الأحد، بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عمان، واصفاً هذا العمل بالإجرامي والتخريبي، الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة.





وأكد الرئيس عباس، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، أن الأمر مرفوض ومدان فلسطينياً، متابعاً: "موقفنا الفلسطيني الثابت أننا نقف مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والدول العربية الشقيقة كافة، ضد أي عدوان خارجي".



ويذكر، أن من ضمن السفن الأربع التي تعرضت للهجوم، سفينتان ترفعان علم السعودية وسفينة ترفع علم الإمارات، وأخرى ترفع علم النرويج.