شاهد: هنية والسنوار يلتقيان السفير العمادي في غزة

رام الله - دنيا الوطن

التقت قيادة حركة حماس في قطاع غزة، ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، السفير القطري محمد العمادي، وذلك في مدينة غزة مساء اليوم الاثنين.





وحضر اللقاء إلى جانب هنية، رئيس الحركة بغزة، يحيى السنوار ونائبه خليل الحية، وعضو المكتب السياسي للحركة، روحي مشتهى، إلى جانب نائب العمادي، خالد الحردان.





يذكر، أن العمادي وصل الليلة الماضية إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز، وجرى اليوم صرف المنحة القطرية للفقراء في القطاع بواقع 100 دولار.







