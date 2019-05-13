باسم الرئيس: دبور يقدم التعازي للبطريرك الراعي بوفاة البطريرك صفير

وسلم دبور رسالة تعزية من الرئيس للبطريرك الراعي اعرب فيها عن اصدق تعازيه بوفاة صفير القامة الوطنية اللبنانية الكبيرة.















رام الله - دنيا الوطنباسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قدّم سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور اليوم الاثنين، التعازي للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بوفاة البطريرك السابق لانطاكيا وسائر المشرق للموارنة الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.