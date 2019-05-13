شؤون فلسطينية

باسم الرئيس: دبور يقدم التعازي للبطريرك الراعي بوفاة البطريرك صفير

باسم الرئيس: دبور يقدم التعازي للبطريرك الراعي بوفاة البطريرك صفير
رام الله - دنيا الوطن
باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قدّم سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور اليوم الاثنين، التعازي للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بوفاة البطريرك السابق لانطاكيا وسائر المشرق للموارنة الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.

وسلم دبور رسالة تعزية من الرئيس للبطريرك الراعي اعرب فيها عن اصدق تعازيه بوفاة صفير القامة الوطنية اللبنانية الكبيرة.




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