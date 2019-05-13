دولي

ترامب يوجه تحذيراً لإيران: أي خطوة ستكون "خطأً فادحاً"

ترامب يوجه تحذيراً لإيران: أي خطوة ستكون "خطأً فادحاً"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحذيراً لإيران، مشيراً إلى أن إقدامها على أي خطوة سيكون "خطأً فادحاً".

هذا وقال المبعوث الأمريكي لشؤون إيران، براين هوك، في وقت سابق، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير قلقة من احتمال حرب مع إيران، وتريد صفقة جديدة معها، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وأضاف في تصريح لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن إدارة ترامب لا تشعر بالقلق من نشوب صراع مع إيران، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمريكية هي مجرد رد على "العدوان الإيراني".

وأوضح هوك أن "كل ما نقوم به دفاعي"، مضيفا أن إيران "لا تزال الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم. وإذا كانوا يتصرفون بهذه الطريقة دون سلاح نووي، تخيل كيف سيتصرفون في حال امتلكوا سلاحا" نوويا.

وقد عززت الولايات المتحدة حضورها العسكري في منطقة الشرق الأوسط بوتيرة متسارعة في الأيام الأخيرة، وأرسلت قاذفات "بي-52" وحاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وسفنا هجومية أخرى.

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