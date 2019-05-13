المجلس العسكري السوداني والمعارضة يتفقان على هياكل الحكم

وأوضح الكباشي، أن النقاش في الاجتماع كان "إيجابيًا" وتم نقاش كل النقاط الخلافية بين الطرفين. وأكد على جدية الطرفين على "إحداث اختراق حقيقي"، وفق ما أوردت (عرب 48).





وأضاف: "اتفقنا على هياكل السلطة والحكومة للفترة الانتقالية، وسنواصل الاجتماعات غدًا الثلاثاء لمناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية".

رام الله - دنيا الوطنأعلن المجلس العسكري بالسودان، اتفاقه مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" على هياكل الحكم والسلطة الانتقالية، وذلك في تصريحات للمتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي، عقب اجتماع المجلس مع قوى "الحرية والتغيير".من جانبه، أوضح القيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير" طه عثمان إسحاق، أن الجانبين اتفقا على "هياكل وصلاحيات الحكم" في الفترة الانتقالية.وقال إسحاق، في تصريحات للصحفيين، "اتفقنا على هياكل وصلاحيات المستويات الثلاثة للحكم "السيادية والتنفيذية والتشريعية"، من دون تفاصيل.واستأنف الجانبان التفاوض اليوم، بعد أن تعثر خلال الأسبوع الماضي، وتبادل الطرفان الاتهامات بعدم الجدية والمماطلة وتغيير المفاوضين.وأعلن مصدر في قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود حركة احتجاجات واسعة في السودان، أدت إلى عزل عمر البشير، بعد ثلاثة عقود في الحكم، الاتفاق على هيئة حكم انتقالية مع المجلس العسكري.