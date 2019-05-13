بسبب إسرائيل.. دعوى قضائية ضد شركة طيران كويتية





وأوضح القناة، أن رجل الأعمال الإسرائيلي يسكن في مدينة فرانكفورت وكان قد حجز مكاناً له في رحلة للشركة من ميونيخ إلى سريلانكا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن رجل أعمال إسرائيلي قدم إلى محكمة ألمانية دعوى ضد شركة الطياران الكويتية بسبب سياسة هذه الشركة بمنع منح تذاكر لمواطنين إسرائيليين.وأوضحت القناة، أن الشركة حظرت عليه صعود الطائرة بعد أن استفسر ما إذا كانت الشركة تقدم للمسافرين وجبات "كاشير" أي حلال وفق للشريعى اليهودية مما أثار لدى الشركة شبهات حول كونه من ذوي الجنسية الاسرائيلية.