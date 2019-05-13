رغد صدام حسين تُعلق على أنباء عودة أبيها لحكم العراق وإعدام شبيهه

رام الله - دنيا الوطن

علقت الابنة الكبرى لصدام حسين، الرئيس الأسبق للعراق، رغد، على الأنباء التي تواردت حول إطلاقها مفاجأة مدوية بشأن اتصال والدها بها، وصفقة إعدام الشبيه به.



وكما أدعت الأنباء، في التسجيل المصور، أن محامي صدام حسين هو الآخر ذكر أن من تم إعدامه ليس الرئيس السابق، إنما شبيهه، وتم ذلك ضمن صفقة أمريكية مع السي آي أي.





وأعلنت رغد، عبر (فيسبوك)، إن بصورة للخبر عليها علامة (X) كبيرة باللون الأحمر، وكتبت عليها عبارة واحدة هي: "خبر غير صحيح إطلاقاً".وكانت وسائل إعلام قد تناقلت تسجيلاً مصوراً، أرفق بخبر مفاده، بأن رغد صدام حسين تفجر مفاجأة مدوية قائلة فيها: "أبي حي ويتصل بي يوميا وسيعود لحكم العراق، وصفقة سرية لإعدام الشبيه".وحسب هذه الأنباء، أن رغد أدعت أن أبيها ما يزال حيا ولم يمت، وأن ناشطون عرب تناقلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، تسجيلا مصورا، تظهر فيه رغد، وتقول إن والدها صدام حسين حي ويتصل بها يوميا، وسيعود لحكم العراق.