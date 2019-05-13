الولايات المتحدة ترفض منح عضو لجنة تنفيذية تأشيرة دخول لأراضيها

رام الله - دنيا الوطنأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، رفض طلبها الحصول على تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة، في ظل تدهور العلاقات بين السلطة الفلسطينية وواشنطن.وقالت عشراوي، وفق ما أوردت صحيفة (القدس): إن طلبها "رُفض دون مبررات"، مضيفةً: "لقد تجاوزت سن السبعين وأنا جدة؛ أنا ناشطة من أجل قضية فلسطين منذ أواخر الستينيات؛ كنت على الدوام مؤيدة قوية للمقاومة السلمية".وأضافت: "قابلت وحتى تفاوضت كل وزراء الخارجية الأميركيين منذ جورج شولتز، ومع كل رئيس منذ جورج دبليو بوش ما عدا الإدارة الحالية".وقالت في وقت لاحق لوكالة فرانس برس، إنها المرة الأولى التي يُرفض طلبها الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة حيث تعيش ابنتها وأحفادها.وقالت "أسافر إلى هناك ثلاث أو أربع مرات على الأقل في السنة".تنشط عشراوي وهي وزيرة سابقة، في المجال السياسي منذ عقود وحصلت على العديد من الجوائز بما فيها وسام جوقة الشرف الفرنسي.