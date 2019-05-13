الاحتلال يوافق على بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس

رام الله - دنيا الوطنوافقت لجنة التخطيط والبناء المحلية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، في القدس المحتلة على خطتي بناء جديدتين في القدس.وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أنه سيتم بناء مجمع استيطاني جديد على الجانب الشمالي من حي جفعات مشفآة، يتضمن 706 وحدات منها مباني عامة وأخرى للتجارة وسوق العمل ومناطق مفتوحة للإسرائيليين.وأشارت إلى أن وفقاً لخطة أخرى سيتم هدم مبنى في شارع 5 في حي بمستوطنة النبي يعقوب وبناء 4 مباني جديدة مكانه مكونة من 13 و14 و15 طابقاً، وستتضمن 235 وحدة.