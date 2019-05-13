اشتية: الحكومة ستُعيد صياغة جهود التنمية ومشاريعها

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن الحكومة بصدد إعادة صياغة جهود التنمية ومشاريعها لتكون متوازنة بين كافة المحافظات.جاء ذلك، خلال لقاء اشتية وفداً من فعاليات محافظة طوباس، حيث استمع لمطالبهم وأهم احتياجاتهم، وشدد على أن طوباس تقع على سلم أولويات الحكومة بسبب موقعها وأهميتها السياسية والاقتصادية، وكذلك لمواجهة الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها.من جانبهم، أكدوا دعمهم للحكومة والاصطفاف خلفها، موجهين الدعوة لأعضاء الحكومة لعقد اجتماعها الأسبوعي في المحافظة، لمواجهة ما تتعرض له من هجمة استيطانية.