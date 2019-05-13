شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يقرر نشر القبة الحديدية في كل المناطق

الجيش الإسرائيلي يقرر نشر القبة الحديدية في كل المناطق
القبة الحديدية
رام الله - دنيا الوطن
قرر الجيش الإسرائيلي، نشر القبة الحديدية في مناطق عديدة في كل المناطق الإسرائيلية، لا سيما في غوش دان ومناطق غلاف غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي: إن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستعدادات لإنطلاق مسابقة الأغنية الأوروبية، والمقررة غدًا.

وتنطلق غدًا الثلاثاء في تل ابيب مسابقة الأغنية الأوروبية السادسة والأربعون (يوروفيجن) التي تأمل اسرائيل أن تسمح بتلميع صورتها في العالم على الرغم من دعوات إلى مقاطعة الحدث.

وكانت تل أبيب اختيرت لاستضافة دورة 2019 من المسابقة بعد فوز المغنية الاسرائيلية نيطع برزلاي بمسابقة العام الماضي في البرتغال باغنيتها "لعبة" (توي) المستوحاة من حركة مكافحة التحرش الجنسي (مي تو).

ويقدم منظمو المسابقة الحدث الذي أطلق في 1956 على أنه "اكبر عرض ترفيهي متلفز في العالم". وتوسعت المسابقة على مر السنين لتضم دول أخرى مثل استراليا واسرائيل العوضين في الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظم الحدث.

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