شؤون فلسطينية

مجلس الوزراء الفلسطيني: تشكيل هيئة وطنية لمراجعة قطاعي التعليم والصحة

مجلس الوزراء الفلسطيني: تشكيل هيئة وطنية لمراجعة قطاعي التعليم والصحة
مجلس الوزراء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الاثنين في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور محمد اشتية، على أن أزمة كهرباء منطقة نابلس والخليل وطولكرم ستحل خلال الشهر القادم، وسيتم تشغيل المحطات المغذية لتلك المناطق، ولهذه الغاية تم تكليف وزير المالية بالتنسيق مع رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بشأن كفالة الحكومة لشركة كهرباء القدس، للاقتراض من البنوك لتسديد التزاماتها.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة وطنية لدراسة قطاع الكهرباء بكافة عناصره الرئيسية ومنها قانون الكهرباء، ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وسلطة الطاقة، ودور شركة النقل الوطنية للكهرباء، وشركات الكهرباء البلديات والجباية، والديون، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة. وتضم اللجنة في عضويتها العديد من الجهات ذات العلاقة والمتخصصين في مجالات الطاقة والجوانب المالية والقانونية.

وناقش المجلس مقترح تأسيس كلية جامعية للتدريب المهني في فلسطين university college for vocational training، والتي تهدف إلى تقديم برامج متنوعة من حيث المدة والتخصص، للخريجين والعاطلين عن العمل، للتخفيف من البطالة والحد من الفقر، وجسر الهوّة بين مخرجات المؤسسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل. ولهذه الغاية قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء الاتصالات "مقررا"، والتعليم، والتعليم العالي، لدراسة ووضع استراتيجية للتدريب المهني في فلسطين، وفي فترة لا تتعدى الشهرين.

وبحث المجلس مقترح إنشاء بنك استثمار للتنمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنهوض بالمشاريع الانتاجية، وتمكين التشغيل الذاتي من خلال مواكبة وتكامل نشاطه التمويلي مع الخطط والاستراتيجيات التنموية الحكومية، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، لتقديم دراسة علمية لجدوى انشاء هذا البنك.

وقرر المجلس تكليف وزارة الصحة، وبالاستعانة بخبراء واخصائيين في المجال الصحي والقانوني والمالي، لإنشاء هيئة وطنية للصحة، تقوم بوضع الدراسات والخطط التنفيذية للنهوض بالقطاع الصحي، بما يشمل التأمين الصحي، والتحويلات الطبية، وجاهزية المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية، لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية وفق معايير مهنية معروفة للجمهور، ولزيادة فعالية الأداء الطبي والمالي للجهاز الصحي في فلسطين.

وقرر المجلس إعطاء الأولوية لدعم الجهاز التعليمي في القدس وتحسين أوضاع المعلمين وتغطية كافة المستحقات المالية الخاصة باستئجار المباني المدرسية.

وقرر المجلس تشكيل هيئة وطنية للمحميات الطبيعية في فلسطين لتنسيق وتنظيم عمل المحميات الطبيعية في فلسطين.

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