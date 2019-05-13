ليبرمان: لن أكون شريكًا في حكومة تحوّل الأموال لحماس

رام الله - دنيا الوطنأكد زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أنه لا يمكن أن يكون شريكًا في اتفاق التسوية مع حركة حماس، والمعروفة سياسيًا باسم تفاهمات التهدئة في قطاع غزة.وقال ليبرمان، في تصريحات صحفية: إنه كل ما يجب أن يفهمه الجميع أنه لن يوافق على تعزيز حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مضيفًا: "نريد حكومة يمينية بالأفعال، لا أريد الانسحاب وأقول إننا لن ننضم لحكومة ليكودية، لكن يجب أن يفهموا أنه حتى الأحزاب الصغيرة لها مواقف ومبادئ".وأوضح أن المفاوضات مع حزب الليكود وصلت لطريق مسدود، وأن هنالك فجوات كبيرة، متابعًا: "تركت منصبي كوزير للجيش الإسرائيلي، بسبب قرار تحويل 15 مليون دولار لحركة حماس وبعد إطلاق 500 صاروخ على مناطق غلاف غزة.وأضاف ليبرمان: "لسوء الحظ اليوم نتنياهو ينقل 30 مليون دولار لحماس بعد إطلاق 700 صاروخ أخرى على الغلاف، لذا ما زلت على عهدي تجاه عائلات الجنود الأسرى في غزة بعدم عقد اتفاق تسوية قبل أن يعود جنودنا الذين أسرتهم حماس إلى ديارهم"، وفق تعبيره.