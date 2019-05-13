الأمين العام للأمم المتحدة: العالم ليس على الطريق الصحيح

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن العالم "ليس على المسار الصحيح" في سبيل الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.وفي تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام في أوكلاند وإلى جواره رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، حذر غوتيريش من أخطار عدم التصدي لتغير المناخ.ونقلت محطة (تي.في.إن.زد) عن غوتيريش قوله: "تغير المناخ يتسارع بدرجة أكبر من جهودنا.. السنوات الأربع الماضية، شهدت أعلى درجات حرارة مسجلة".وتعهدت الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 بمحاولة الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.وأفادت وسائل إعلام محلية، أن غوتيريش عبر عن تضامنه خلال شهر رمضان مع المتضررين من هجومي (كرايست تشيرش) في 15 آذار/ مارس.وقال: "تحية لشجاعتهم وقوتهم وتحية أيضاً للوحدة الاستثنائية ولرسالة التضامن التي أرسلها شعب وحكومة نيوزيلندا"، وفق ما نقلت (روسيا اليوم).