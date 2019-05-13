هآرتس: حرب وشيكة في الخليج العربي

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن حرباً وشيكة، ستحدث في الخليج العربي بشكل أقرب من أي وقت مضى، مبينة أن هناك دلائل متزايدة على احتمالات تصعيد وهجمات استفزازية بين إيران وأمريكا.وقالت الصحيفة: إن الوضع يتجه إلى التصعيد بين أمريكا وإيران في الخليج، ما ينذر باشتعال أو حرب ثالثة في هذه المنطقة، قد تكون كلفتها البشرية والمادية وعنفها أكثر من الحربين السابقتين، مشيرة إلى سيطرة الصقور على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإمكان جرّه إلى مواجهات لا تُحمد عقباها.وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، إلى الخليج بحجة حماية مصالحها، ومواجهة تهديد إيراني محتمل، في ذات الوقت الذي تقول فيه إيران: إن جيشها على أهبة الاستعداد، وإن الانتشار العسكري الأمريكي لا يشكل تهديداً بل فرصة لها.وذكرت (هآرتس)، أن أمريكا وإيران أصبحتا على حافة المواجهة في الخليج، مشيرة إلى وجود قوات موالية لإيران في سوريا والعراق ولبنان، يمكن أن تنفذ هجمات استباقية ضد القوات الأمريكية في المنطقة.وأضافت: "يمكن أن تجر تلك الهجمات الجيش الأمريكي إلى حرب شاملة مع إيران في الخليج".ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا انطلقت شرارة الحرب بين أمريكا وإيران، فإن تكلفتها ستكون باهظة، وستكون حرباً كبيرة جداً، ويمكن أن تتسع بسرعة؛ لتكون أكثر عنفاً من حربي الخليج الأولى والثانية.