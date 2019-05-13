آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شمال وشرق قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنتوغلت آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بشكل محدود بالمناطق الشرقية لشمال، ووسط قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن عدة جرافات وآليات عسكرية مدرعة، توغلت عشرات الأمتار في أراضي المواطنين شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع وشرق مخيم البريج ووسطه، وقامت بعمليات تجريف وتمشيط وسط إطلاق نار بشكل متقطع.