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شاهد: منتجات مُستوردة من إسرائيل تُفجّر غضب التونسيين

شاهد: منتجات مُستوردة من إسرائيل تُفجّر غضب التونسيين
رام الله - دنيا الوطن
انتشر في تونس، عدد من السلع المستوردة من إسرائيل، على رأسها المناديل الورقية، وعدد من السلع الاستهلاكية الأخرى.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور مناديل تنظيف مكتوب عليها (صنع في إسرائيل) يتم بيعها في متجر شهير، حيث ندد رواد مواقع التواصل بتساهل السلطات التونسية مع التطبيع التجاري.

وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، بسحب المناديل المستوردة من الاحتلال، ويتم ترويجها بأحد المتاجر الكبرى في تونس، ودعا المواطنين لمقاطعة تلك المنتجات.

ودعا وزارتي السياحة والخارجية إلى التحقيق في تعمد إحدى وكالات الأسفار التونسية، تنظيم رحلات سياحية إلى فلسطين المحتلة عبر المرور بالإجراءات الرسمية الأمنية والإدارية للاحتلال، بما يشكل تطبيعاً سياحياً مع إسرائيل.

بدوره، أوضح مدير عام المصالح بوزارة التجارة حبيب الجلاصي، أن  مصالح وزارة التجارة لا تقوم بالصفقات وبعمليات توريد، وأن هذه المناديل يقع توريدها منذ زمن في منشأ إسباني وموزع فرنسي؛ لأن الكازينو هو الذي يقوم بتوزيع السلع على علامة (GEANT) ولا يرسل الصنع الإسرائيلي لتونس لأنه لا تعاملات تجارية معها.


 

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