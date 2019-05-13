الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71 في غزة

رام الله - دنيا الوطنتنطلق أولى فعاليات إحياء الذكرى الـ 71 للنكبة من محافظات غزة، غداً الثلاثاء.وأعلن منسق القوى والفصائل الوطنية، واصل أبو يوسف، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم، عن انطلاق 3 مهرجانات مركزية، إحياء للذكرى الـ 71 للنكبة، تباعاً في 3 مناطق رئيسية، حيث سيكون الأول غداً الثلاثاء في قطاع غزة، ويوم الأربعاء في رام الله واليوم، الذي يليه في صيدا بلبنان.وأكد أبو يوسف، أن التحضيرات جارية على قدم وساق؛ للتأكيد على تكاتف شعبنا وتمسكه بحق العودة الذي لا يسقط بالتقادم، داعياً أبناء شعبنا إلى أوسع مشاركة، مشيراً إلى عدد من الفعاليات يجري التنظيم لها في كافة المخيمات ودول العالم.