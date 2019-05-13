شؤون فلسطينية

الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71 في غزة

الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71 في غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تنطلق أولى فعاليات إحياء الذكرى الـ 71 للنكبة من محافظات غزة، غداً الثلاثاء.

وأعلن منسق القوى والفصائل الوطنية، واصل أبو يوسف، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم، عن انطلاق 3 مهرجانات مركزية، إحياء للذكرى الـ 71 للنكبة، تباعاً في 3 مناطق رئيسية، حيث سيكون الأول غداً الثلاثاء في قطاع غزة، ويوم الأربعاء في رام الله واليوم، الذي يليه في صيدا بلبنان.

وأكد أبو يوسف، أن التحضيرات جارية على قدم وساق؛ للتأكيد على تكاتف شعبنا وتمسكه بحق العودة الذي لا يسقط بالتقادم، داعياً أبناء شعبنا إلى أوسع مشاركة، مشيراً إلى عدد من الفعاليات يجري التنظيم لها في كافة المخيمات ودول العالم.

أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال تُصادق على شق طرق جديدة للمستوطنات على أراضٍ فلسطينية

سلطات الاحتلال تُصادق على شق طرق جديدة للمستوطنات على أراضٍ فلسطينية

أبو جيش: نفذنا قرار الرئيس بتجميد قانون الضمان الاجتماعي وتقليل المصروفات

أبو جيش: نفذنا قرار الرئيس بتجميد قانون الضمان الاجتماعي وتقليل المصروفات

الهدمي: نَرفض استمرار انتهاك حرمة المسجد الأقصى في الشهر الفضيل

الهدمي: نَرفض استمرار انتهاك حرمة المسجد الأقصى في الشهر الفضيل

الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره

الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره

عائلة (دوابشة) تُقرر التوجه للرئاسة لإعداد ملف خاص بالجريمة وتقديمه للقضاء الدولي

عائلة (دوابشة) تُقرر التوجه للرئاسة لإعداد ملف خاص بالجريمة وتقديمه للقضاء الدولي

رأفت: الإدارة الأمريكية ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات في الضفة

رأفت: الإدارة الأمريكية ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات في الضفة

عوض: في الذكرى الـ 71 للنكبة يتضاعف عدد الفلسطينيين تسع مرات

عوض: في الذكرى الـ 71 للنكبة يتضاعف عدد الفلسطينيين تسع مرات

الطفل أمير يُعاني مرضاً نادراً وعلاجه مُكلف.. ووالده يُناشد بمساعدته

الطفل أمير يُعاني مرضاً نادراً وعلاجه مُكلف.. ووالده يُناشد بمساعدته

التعليقات

الدنيا حكايات

رحلة مع نتنياهو

رحلة مع نتنياهو

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تُصادق على شق طرق جديدة للمستوطنات على أراضٍ فلسطينية

سلطات الاحتلال تُصادق على شق طرق جديدة للمستوطنات على أراضٍ فلسطينية

الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71 في غزة

الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71 في غزة

أبو جيش: نفذنا قرار الرئيس بتجميد قانون الضمان الاجتماعي وتقليل المصروفات

أبو جيش: نفذنا قرار الرئيس بتجميد قانون الضمان الاجتماعي وتقليل المصروفات

الهدمي: نَرفض استمرار انتهاك حرمة المسجد الأقصى في الشهر الفضيل

الهدمي: نَرفض استمرار انتهاك حرمة المسجد الأقصى في الشهر الفضيل

الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره

الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره

عائلة (دوابشة) تُقرر التوجه للرئاسة لإعداد ملف خاص بالجريمة وتقديمه للقضاء الدولي

عائلة (دوابشة) تُقرر التوجه للرئاسة لإعداد ملف خاص بالجريمة وتقديمه للقضاء الدولي

الطفل أمير يُعاني مرضاً نادراً وعلاجه مُكلف.. ووالده يُناشد بمساعدته

الطفل أمير يُعاني مرضاً نادراً وعلاجه مُكلف.. ووالده يُناشد بمساعدته

المطران حنا: نطالب الدول العالمية بالاعتراف بفلسطين

المطران حنا: نطالب الدول العالمية بالاعتراف بفلسطين

منوعات

شاهد نبيل شعيل يكشف عن صورة له مع مايكل جاكسون لم تعرض من قبل

شاهد نبيل شعيل يكشف عن صورة له مع مايكل جاكسون لم تعرض من قبل

شاهد كيف أصبحت لجين عمران.. كأنها إمرأة أخرى

شاهد كيف أصبحت لجين عمران.. كأنها إمرأة أخرى

سمية الخشاب تتخلى عن شعرها الطويل

سمية الخشاب تتخلى عن شعرها الطويل

سلوى خطاب تفقد النطق بعد اكتشافها مقلب &#34;رامز في الشلال&#34;

سلوى خطاب تفقد النطق بعد اكتشافها مقلب "رامز في الشلال"

السعودية سارة الودعاني تصدم متابعيها: كنت حامل يوم زفافي

السعودية سارة الودعاني تصدم متابعيها: كنت حامل يوم زفافي

مسلسل شهير يساهم في إرتفاع معدلات الإنتحار.. هل تشاهدونه؟

مسلسل شهير يساهم في إرتفاع معدلات الإنتحار.. هل تشاهدونه؟

القصة الكاملة لأزمة شيماء سيف مع السودانيين بسبب &#34;شقلباظ&#34;

القصة الكاملة لأزمة شيماء سيف مع السودانيين بسبب "شقلباظ"

العثور على جثة أحد أبطال مسلسل &#34;باور رينجرز&#34; داخل منزله بنيوزيلندا

العثور على جثة أحد أبطال مسلسل "باور رينجرز" داخل منزله بنيوزيلندا

أحمد موسى يكشف السبب الحقيقي لغياب عادل إمام عن الموسم الرمضاني 2019

أحمد موسى يكشف السبب الحقيقي لغياب عادل إمام عن الموسم الرمضاني 2019

ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن طلاق عمرو دياب

ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن طلاق عمرو دياب

عربي

بعد ظهوره لأول مرة.. خبير أمني يُحدد موقع زعيم تنظيم الدولة

بعد ظهوره لأول مرة.. خبير أمني يُحدد موقع زعيم تنظيم الدولة

السودان.. المعارضة تقترح 72 ساعة لحل الخلاف مع المجلس العسكري

السودان.. المعارضة تقترح 72 ساعة لحل الخلاف مع المجلس العسكري

السعودية تُدين الأعمال &#34;التخريبية&#34; في خليج عُمان

السعودية تُدين الأعمال "التخريبية" في خليج عُمان

بعد طرده من العراق وسوريا.. تنظيم الدولة يُعلن عن ولاية جديدة

بعد طرده من العراق وسوريا.. تنظيم الدولة يُعلن عن ولاية جديدة