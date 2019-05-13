شؤون فلسطينية

أبو جيش: نفذنا قرار الرئيس بتجميد قانون الضمان الاجتماعي وتقليل المصروفات

أبو جيش: نفذنا قرار الرئيس بتجميد قانون الضمان الاجتماعي وتقليل المصروفات
وزير العمل نصري أبو جيش
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العمل نصري أبو جيش: إن الوزارة عملت خلال الأسبوعين الماضيين على تنفيذ قرار الرئيس محمود عباس، بتجميد قانون الضمان الاجتماعي، وتقليل المصروفات إلى الحد الأدنى، مشدداً على أن هذا المشروع لن يتم إطلاقه إلا في حال توفر الظروف الموضوعية والذاتية.

وأكد أبو جيش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم، عدم وجود أي حوار أو نقاش حول موضوع الضمان الاجتماعي، وأن الحوار في حال إطلاقه سيستغرق نحو سنة لأهمية الوصول لكافة شرائح المجتمع، وأخذ ملاحظاتها.

وأوضح وزير العمل، أنه تم البدء في تعديل قانون العمل، وقانون الحد الأدنى للأجور، وأن هناك نقاشاً حول تنظيم العمل النقابي، مشيراً إلى أن أهمية توفر قانون للعمل النقابي، يتيح الحرية لكافة النقابات بالعمل في أماكن تواجدها، معرباً عن أمله بأن يتم توحيد الحركة النقابية لتأثيرها على المجتمع.

أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال تُصادق على شق طرق جديدة للمستوطنات على أراضٍ فلسطينية

سلطات الاحتلال تُصادق على شق طرق جديدة للمستوطنات على أراضٍ فلسطينية

الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71 في غزة

الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71 في غزة

الهدمي: نَرفض استمرار انتهاك حرمة المسجد الأقصى في الشهر الفضيل

الهدمي: نَرفض استمرار انتهاك حرمة المسجد الأقصى في الشهر الفضيل

الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره

الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره

عائلة (دوابشة) تُقرر التوجه للرئاسة لإعداد ملف خاص بالجريمة وتقديمه للقضاء الدولي

عائلة (دوابشة) تُقرر التوجه للرئاسة لإعداد ملف خاص بالجريمة وتقديمه للقضاء الدولي

رأفت: الإدارة الأمريكية ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات في الضفة

رأفت: الإدارة الأمريكية ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات في الضفة

عوض: في الذكرى الـ 71 للنكبة يتضاعف عدد الفلسطينيين تسع مرات

عوض: في الذكرى الـ 71 للنكبة يتضاعف عدد الفلسطينيين تسع مرات

الطفل أمير يُعاني مرضاً نادراً وعلاجه مُكلف.. ووالده يُناشد بمساعدته

الطفل أمير يُعاني مرضاً نادراً وعلاجه مُكلف.. ووالده يُناشد بمساعدته

التعليقات

الدنيا حكايات

رحلة مع نتنياهو

رحلة مع نتنياهو

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تُصادق على شق طرق جديدة للمستوطنات على أراضٍ فلسطينية

سلطات الاحتلال تُصادق على شق طرق جديدة للمستوطنات على أراضٍ فلسطينية

الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71 في غزة

الإعلان عن بدء فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 71 في غزة

أبو جيش: نفذنا قرار الرئيس بتجميد قانون الضمان الاجتماعي وتقليل المصروفات

أبو جيش: نفذنا قرار الرئيس بتجميد قانون الضمان الاجتماعي وتقليل المصروفات

الهدمي: نَرفض استمرار انتهاك حرمة المسجد الأقصى في الشهر الفضيل

الهدمي: نَرفض استمرار انتهاك حرمة المسجد الأقصى في الشهر الفضيل

الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره

الطفل رامي أبوعودة يُعاني من خُراج فطري بالدماغ:يُناشد أهل الخير توفير تكاليف سفره

عائلة (دوابشة) تُقرر التوجه للرئاسة لإعداد ملف خاص بالجريمة وتقديمه للقضاء الدولي

عائلة (دوابشة) تُقرر التوجه للرئاسة لإعداد ملف خاص بالجريمة وتقديمه للقضاء الدولي

الطفل أمير يُعاني مرضاً نادراً وعلاجه مُكلف.. ووالده يُناشد بمساعدته

الطفل أمير يُعاني مرضاً نادراً وعلاجه مُكلف.. ووالده يُناشد بمساعدته

المطران حنا: نطالب الدول العالمية بالاعتراف بفلسطين

المطران حنا: نطالب الدول العالمية بالاعتراف بفلسطين

منوعات

شاهد نبيل شعيل يكشف عن صورة له مع مايكل جاكسون لم تعرض من قبل

شاهد نبيل شعيل يكشف عن صورة له مع مايكل جاكسون لم تعرض من قبل

شاهد كيف أصبحت لجين عمران.. كأنها إمرأة أخرى

شاهد كيف أصبحت لجين عمران.. كأنها إمرأة أخرى

سمية الخشاب تتخلى عن شعرها الطويل

سمية الخشاب تتخلى عن شعرها الطويل

سلوى خطاب تفقد النطق بعد اكتشافها مقلب &#34;رامز في الشلال&#34;

سلوى خطاب تفقد النطق بعد اكتشافها مقلب "رامز في الشلال"

السعودية سارة الودعاني تصدم متابعيها: كنت حامل يوم زفافي

السعودية سارة الودعاني تصدم متابعيها: كنت حامل يوم زفافي

مسلسل شهير يساهم في إرتفاع معدلات الإنتحار.. هل تشاهدونه؟

مسلسل شهير يساهم في إرتفاع معدلات الإنتحار.. هل تشاهدونه؟

القصة الكاملة لأزمة شيماء سيف مع السودانيين بسبب &#34;شقلباظ&#34;

القصة الكاملة لأزمة شيماء سيف مع السودانيين بسبب "شقلباظ"

العثور على جثة أحد أبطال مسلسل &#34;باور رينجرز&#34; داخل منزله بنيوزيلندا

العثور على جثة أحد أبطال مسلسل "باور رينجرز" داخل منزله بنيوزيلندا

أحمد موسى يكشف السبب الحقيقي لغياب عادل إمام عن الموسم الرمضاني 2019

أحمد موسى يكشف السبب الحقيقي لغياب عادل إمام عن الموسم الرمضاني 2019

ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن طلاق عمرو دياب

ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن طلاق عمرو دياب

عربي

بعد ظهوره لأول مرة.. خبير أمني يُحدد موقع زعيم تنظيم الدولة

بعد ظهوره لأول مرة.. خبير أمني يُحدد موقع زعيم تنظيم الدولة

السودان.. المعارضة تقترح 72 ساعة لحل الخلاف مع المجلس العسكري

السودان.. المعارضة تقترح 72 ساعة لحل الخلاف مع المجلس العسكري

السعودية تُدين الأعمال &#34;التخريبية&#34; في خليج عُمان

السعودية تُدين الأعمال "التخريبية" في خليج عُمان

بعد طرده من العراق وسوريا.. تنظيم الدولة يُعلن عن ولاية جديدة

بعد طرده من العراق وسوريا.. تنظيم الدولة يُعلن عن ولاية جديدة