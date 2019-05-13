أبو جيش: نفذنا قرار الرئيس بتجميد قانون الضمان الاجتماعي وتقليل المصروفات

رام الله - دنيا الوطنقال وزير العمل نصري أبو جيش: إن الوزارة عملت خلال الأسبوعين الماضيين على تنفيذ قرار الرئيس محمود عباس، بتجميد قانون الضمان الاجتماعي، وتقليل المصروفات إلى الحد الأدنى، مشدداً على أن هذا المشروع لن يتم إطلاقه إلا في حال توفر الظروف الموضوعية والذاتية.وأكد أبو جيش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم، عدم وجود أي حوار أو نقاش حول موضوع الضمان الاجتماعي، وأن الحوار في حال إطلاقه سيستغرق نحو سنة لأهمية الوصول لكافة شرائح المجتمع، وأخذ ملاحظاتها.وأوضح وزير العمل، أنه تم البدء في تعديل قانون العمل، وقانون الحد الأدنى للأجور، وأن هناك نقاشاً حول تنظيم العمل النقابي، مشيراً إلى أن أهمية توفر قانون للعمل النقابي، يتيح الحرية لكافة النقابات بالعمل في أماكن تواجدها، معرباً عن أمله بأن يتم توحيد الحركة النقابية لتأثيرها على المجتمع.